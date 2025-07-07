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664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Orhan Okulu Antalya'ya Gitti

Kırkpınar Başpehlivanı Orhan Okulu, Edirne Belediye Başkanı Akın'ı ziyaret ettikten sonra memleketi Antalya'ya hareket etti.

Yayın Tarihi: 07.07.2025 13:34
Güncelleme Tarihi: 07.07.2025 13:34
664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Orhan Okulu Antalya'ya Gitti

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Orhan Okulu, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ı ziyaret etmesinin ardından memleketi Antalya'ya hareket etti.

Söz konusu ziyaret, Selimiye Meydanı'ndaki tarihi belediye binasında gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Akın, Okulu ve beraberindeki teknik heyeti tebrik ederek, bu yıl Kırkpınar’a iyi hazırlandıklarını vurguladı. Akın, Edirne'yi en iyi şekilde temsil ettiklerini ifade etti.

Akın, pehlivanların dualı çayırda mertçe güreştiğini belirterek, "Hakemlerden gelen çok güzel geri bildirimler var. Son zamanların en güzel, en düzgün müsabakalarını izledik. Hiçbir aksaklık olmadan süreci tamamladık. Pehlivanlarımız kendilerini evlerinde hissetsinler istedik. İnşallah seneye daha da güzel olacak," dedi.

Bu yıl yaptıkları anket çalışmasında Kırkpınar’ın geniş kitlelere yayıldığını ve bunun kendilerini memnun ettiğini belirten Akın, altın kemer yılı olması nedeniyle ekstra bir heyecan yaşandığını aktardı. Akın, "Başpehlivanların çok ciddi bir sorumluluğu var, altın kemerin sorumluluğu var. Genç kardeşlerimiz sizi örnek alıyorlar. Bu sporu yaşatmak için mücadele veren, destek olan tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum," şeklinde konuştu.

Orhan Okulu, bu yıl Kırkpınar’a çok iyi hazırlandığını ve verimli bir kış sezonu geçirdiğini ifade etti. Ayrıca, lig güreşlerinde istediği sonuçları aldığını da ekledi. Okulu, "7 yıl aradan sonra altın kemeri takmak nasip oldu. Hedefim 3 yıl üst üste kazanmak. 1998 yılından beri kimse kemerin daimi sahibi olamadı," dedi.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı Uğurcan İmrak da Okulu'yu tebrik ederek tava ciğer ikram etti. Okulu ve ekibi daha sonra Antalya’ya doğru yola çıktı.

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Orhan Okulu (sağ 2), Edirne Belediye Başkanı...

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Orhan Okulu (sağ 2), Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ı (sağda) ziyaret etmesi sonrası memleketi Antalya'ya hareket etti.

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Orhan Okulu (sağ 2), Edirne Belediye Başkanı...

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Orhan Okulu (sağ 2), Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ı (sağda) ziyaret etmesi sonrası memleketi Antalya'ya hareket etti.

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