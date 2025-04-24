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67 Yaşındaki Necati Kukul, Atletizmde 108 Madalya Kazandı

Necati Kukul, emekliliğinin ardından 12 yılda 110 yarışta 108 madalya kazanarak atletizmde örnek bir başarıya imza attı.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 11:34
67 Yaşındaki Necati Kukul, Atletizmde 108 Madalya Kazandı

Necati Kukul, Atletizm Tutkusu ile Geçen 12 Yıl

67 yaşındaki Necati Kukul, emekli olduktan sonra atletizme merak salarak tam 12 yılda 110 yarışa katıldı ve 108 madalya kazandı. Gençliğinde futbol oynamış ancak spordan uzaklaşmış bir isim olan Kukul, 2013 yılında eşi ile birlikte Trabzon'dan Mersin'e taşındıktan sonra spor hayatına yeniden başladı.

Başarıları ve Katıldığı Yarışlar

Kukul, özellikle yarı maraton ve 10 kilometre koşuları gibi zorlu parkurlarda kendi yaş grubunda 8 birincilik elde etti. Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen maratonlara katılan Kukul, son olarak Niğde'de düzenlenen 2. Geleneksel Doğuş Holding Niğde Yarı Maratonu'nda ikinci oldu. 27 Nisan'da yapılacak olan Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu'nda 109'uncu madalya için mücadele edecek.

Kendi Yaşamını Şekillendiren Spor

AA muhabirine konuşan Kukul, spor hayatına 1978 yılında Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde başladığını ve yıllar içinde yaşadığı kesintileri anlattı. Kendisi, "Askerlik, iş hayatı ve evlilik derken sporu bıraktım ancak emekli olduktan sonra tekrar başladım. 10-12 senedir koşuyorum," dedi.

Sosyal Hayatı ve Sporun Önemi

Kukul, sporu hem sağlığı hem de sosyal hayatı için önemli bir araç olarak görüyor. Arkadaşlarının kendisini rol model aldığını ifade eden Kukul, "Spor sayesinde ülkemizi tanımış oluyorum, Türkiye'de ve dünyada 5 bine yakın arkadaşım var, hepsi sporcu,” açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz günlerde kendisine ulaşan bir arkadaşının sağlık sorunları nedeniyle yürümekte zorlandığını belirten Kukul, "Herkesin spor yapmasını tavsiye ediyorum. Bir gün 24 saat, spor yapmaya yarım saat, 1 saat zaman ayırsınlar. Koşuyorum ve sağlık problemim yok," diye konuştu.

Kukul, Niğde'deki maraton sonrası mutlu bir şekilde evine dönerken, "Verdiğimiz emeğin karşılığını kürsülere çıkarak alabiliyoruz," diyerek spora olan tutkusunu bir kez daha dile getirdi.

Emekli olduktan sonra 12 yıl önce atletizme başlayan 67 yaşındaki Necati Kukul, katıldığı 110...

Emekli olduktan sonra 12 yıl önce atletizme başlayan 67 yaşındaki Necati Kukul, katıldığı 110 yarışta 108 madalya elde etti.

Emekli olduktan sonra 12 yıl önce atletizme başlayan 67 yaşındaki Necati Kukul, katıldığı 110...

Emekli olduktan sonra 12 yıl önce atletizme başlayan 67 yaşındaki Necati Kukul, katıldığı 110 yarışta 108 madalya elde etti.

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