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672. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan Enes Doğan Oldu

Elmalı'da düzenlenen 672. Tarihi Yağlı Güreşler'de Enes Doğan, başpehlivanlık unvanını kazandı.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 18:11
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 18:11
672. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan Enes Doğan Oldu

672. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde Zirveye Ulaşan İsim: Enes Doğan

Antalya'nın Elmalı ilçesinde düzenlenen 672. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, bu yıl da büyük bir coşku ile gerçekleştirildi. Üç gün süren etkinlik, Recep Gürbüz Stadı'nda yapıldı ve organizasyona toplam 1540 pehlivan katıldı.

Finaldeki Büyülü Mücadele

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin final etabı niteliğindeki etkinlikte, Enes Doğan ve Orhan Okulu başpehlivanlık unvanı için ringe çıktılar. Heyecan dolu bu final karşılaşmasında, Doğan, Okulu'yu yenerek başpehlivanlık kemerini kazandı.

Güreşseverlerin Yoğun İlgi Gösterdiği Organizasyon

Bu yılki güreş festivaline büyük ilgi vardı ve güreş severler, birbirinden zorlu mücadeleleri yakından takip etti. Enes Doğan'ın kazandığı zafer, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

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