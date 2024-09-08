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672. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde Finalistlerin Belirlenmesi

Elmalı Yağlı Güreşleri'nin finaline Enes Doğan ve Orhan Okulu kalmayı başardı.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 16:51
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 17:02
672. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde Finalistlerin Belirlenmesi

672. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivanlar Belli Oldu

Bu yıl 672'ncisi gerçekleştirilen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde Enes Doğan ve Orhan Okulu finale yükseldi. Bu etkinlik, "Türk'ün ilk er meydanı" olarak bilinen geleneksel bir organizasyon olarak dikkat çekiyor.

Çeyrek Final Mücadelesi ve Talihsiz Kaza

Güreşlerin yapıldığı Recep Gürbüz Stadı'nda gerçekleşen çeyrek final karşılaşmasında, İsmail Balaban'ı yenen Feyzullah Aktürk, karşılaşma sırasında bir darbe alarak kaşının açılması sonucunda Elmalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aktürk'ün doktor raporu nedeniyle yarı finalde güreşemeyeceği duyuruldu. Bunun üzerine kura çekimi ile sarı final eşleşmeleri yapıldı.

Yarı Final Mücadelesi

Yarı finalde Enes Doğan ile Ali İhsan Batmaz karşı karşıya geldi. Doğan, rakibini yenerek finale adını yazdırdı.

Orhan Okulu, diğer yarı finalist olarak direkt finale yükselmiş oldu.

Güreş tutkunları, finale odaklanmış durumda, zira bu yılki organizasyon geleneksel değerleri yaşatmanın yanı sıra rekabetçi mücadelesiyle de dikkat çekiyor.

Bu yıl 672'incisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 15 bin kişilik Recep Gürbüz Stadı'nda...

Bu yıl 672'incisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 15 bin kişilik Recep Gürbüz Stadı'nda gerçekleştirildi. Başpehlivan Feyzullah Aktürk, yaşadığı sakatlık sonrası müsabakalardan çekildi.

Bu yıl 672'incisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 15 bin kişilik Recep Gürbüz Stadı'nda...

Bu yıl 672'incisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 15 bin kişilik Recep Gürbüz Stadı'nda gerçekleştirildi. Başpehlivan Feyzullah Aktürk, yaşadığı sakatlık sonrası müsabakalardan çekildi.

Bu yıl 672'incisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 15 bin kişilik Recep Gürbüz Stadı'nda...

Bu yıl 672'incisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 15 bin kişilik Recep Gürbüz Stadı'nda gerçekleştirildi. Başpehlivan Feyzullah Aktürk, yaşadığı sakatlık sonrası müsabakalardan çekildi.

Bu yıl 672'incisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 15 bin kişilik Recep Gürbüz Stadı'nda...

Bu yıl 672'incisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 15 bin kişilik Recep Gürbüz Stadı'nda gerçekleştirildi. Başpehlivan Feyzullah Aktürk, yaşadığı sakatlık sonrası müsabakalardan çekildi.

Bu yıl 672'incisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 15 bin kişilik Recep Gürbüz Stadı'nda...

Bu yıl 672'incisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 15 bin kişilik Recep Gürbüz Stadı'nda gerçekleştirildi. Başpehlivan Feyzullah Aktürk, yaşadığı sakatlık sonrası müsabakalardan çekildi.

Bu yıl 672'incisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 15 bin kişilik Recep Gürbüz Stadı'nda...

Bu yıl 672'incisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 15 bin kişilik Recep Gürbüz Stadı'nda gerçekleştirildi. Başpehlivan Feyzullah Aktürk, yaşadığı sakatlık sonrası müsabakalardan çekildi.

Bu yıl 672'incisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 15 bin kişilik Recep Gürbüz Stadı'nda...

Bu yıl 672'incisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 15 bin kişilik Recep Gürbüz Stadı'nda gerçekleştirildi. Başpehlivan Feyzullah Aktürk, yaşadığı sakatlık sonrası müsabakalardan çekildi.

Bu yıl 672'incisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 15 bin kişilik Recep Gürbüz Stadı'nda...

Bu yıl 672'incisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 15 bin kişilik Recep Gürbüz Stadı'nda gerçekleştirildi. Başpehlivan Feyzullah Aktürk, yaşadığı sakatlık sonrası müsabakalardan çekildi.

Bu yıl 672'incisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 15 bin kişilik Recep Gürbüz Stadı'nda...

Bu yıl 672'incisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 15 bin kişilik Recep Gürbüz Stadı'nda gerçekleştirildi. Başpehlivan Feyzullah Aktürk, yaşadığı sakatlık sonrası müsabakalardan çekildi.

Bu yıl 672'incisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 15 bin kişilik Recep Gürbüz Stadı'nda...

Bu yıl 672'incisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 15 bin kişilik Recep Gürbüz Stadı'nda gerçekleştirildi. Başpehlivan Feyzullah Aktürk, yaşadığı sakatlık sonrası müsabakalardan çekildi.

Bu yıl 672'incisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 15 bin kişilik Recep Gürbüz Stadı'nda...

Bu yıl 672'incisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 15 bin kişilik Recep Gürbüz Stadı'nda gerçekleştirildi. Başpehlivan Feyzullah Aktürk, yaşadığı sakatlık sonrası müsabakalardan çekildi.

Bu yıl 672'incisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 15 bin kişilik Recep Gürbüz Stadı'nda...

Bu yıl 672'incisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 15 bin kişilik Recep Gürbüz Stadı'nda gerçekleştirildi. Başpehlivan Feyzullah Aktürk, yaşadığı sakatlık sonrası müsabakalardan çekildi.

Bu yıl 672'incisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 15 bin kişilik Recep Gürbüz Stadı'nda...

Bu yıl 672'incisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 15 bin kişilik Recep Gürbüz Stadı'nda gerçekleştirildi. Başpehlivan Feyzullah Aktürk, yaşadığı sakatlık sonrası müsabakalardan çekildi.

Bu yıl 672'incisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 15 bin kişilik Recep Gürbüz Stadı'nda...

Bu yıl 672'incisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 15 bin kişilik Recep Gürbüz Stadı'nda gerçekleştirildi. Başpehlivan Feyzullah Aktürk, yaşadığı sakatlık sonrası müsabakalardan çekildi.

Bu yıl 672'incisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 15 bin kişilik Recep Gürbüz Stadı'nda...

Bu yıl 672'incisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 15 bin kişilik Recep Gürbüz Stadı'nda gerçekleştirildi. Başpehlivan Feyzullah Aktürk, yaşadığı sakatlık sonrası müsabakalardan çekildi.

Bu yıl 672'incisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 15 bin kişilik Recep Gürbüz Stadı'nda...

Bu yıl 672'incisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 15 bin kişilik Recep Gürbüz Stadı'nda gerçekleştirildi. Başpehlivan Feyzullah Aktürk, yaşadığı sakatlık sonrası müsabakalardan çekildi.

Bu yıl 672'incisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 15 bin kişilik Recep Gürbüz Stadı'nda...

Bu yıl 672'incisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 15 bin kişilik Recep Gürbüz Stadı'nda gerçekleştirildi. Başpehlivan Feyzullah Aktürk, yaşadığı sakatlık sonrası müsabakalardan çekildi.

Bu yıl 672'incisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 15 bin kişilik Recep Gürbüz Stadı'nda...

Bu yıl 672'incisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 15 bin kişilik Recep Gürbüz Stadı'nda gerçekleştirildi. Başpehlivan Feyzullah Aktürk, yaşadığı sakatlık sonrası müsabakalardan çekildi.

Bu yıl 672'incisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 15 bin kişilik Recep Gürbüz Stadı'nda...

Bu yıl 672'incisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 15 bin kişilik Recep Gürbüz Stadı'nda gerçekleştirildi. Başpehlivan Feyzullah Aktürk, yaşadığı sakatlık sonrası müsabakalardan çekildi.

Bu yıl 672'incisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 15 bin kişilik Recep Gürbüz Stadı'nda...

Bu yıl 672'incisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 15 bin kişilik Recep Gürbüz Stadı'nda gerçekleştirildi. Başpehlivan Feyzullah Aktürk, yaşadığı sakatlık sonrası müsabakalardan çekildi.

Bu yıl 672'incisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 15 bin kişilik Recep Gürbüz Stadı'nda...

Bu yıl 672'incisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 15 bin kişilik Recep Gürbüz Stadı'nda gerçekleştirildi. Başpehlivan Feyzullah Aktürk, yaşadığı sakatlık sonrası müsabakalardan çekildi.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 672'ncisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde...

Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 672'ncisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivanlık yarı final güreşinde Enes Doğan ile Ali İhsan Batmaz mücadele etti.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 672'ncisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde...

Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 672'ncisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivanlık yarı final güreşinde Enes Doğan ile Ali İhsan Batmaz mücadele etti.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 672'ncisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde...

Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 672'ncisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivanlık yarı final güreşinde Enes Doğan ile Ali İhsan Batmaz mücadele etti.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 672'ncisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde...

Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 672'ncisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivanlık yarı final güreşinde Enes Doğan ile Ali İhsan Batmaz mücadele etti.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 672'ncisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde...

Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 672'ncisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivanlık yarı final güreşinde Enes Doğan ile Ali İhsan Batmaz mücadele etti.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 672'ncisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde...

Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 672'ncisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivanlık yarı final güreşinde Enes Doğan ile Ali İhsan Batmaz mücadele etti.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 672'ncisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde...

Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 672'ncisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivanlık yarı final güreşinde Enes Doğan ile Ali İhsan Batmaz mücadele etti.

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