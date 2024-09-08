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672. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde Şampiyon Doğan'dan Duygusal Açıklama

Enes Doğan, Elmalı'da kazandığı şampiyonlukla gurur duyduğunu belirtti ve destek verenlere teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 18:49
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 18:51
672. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde Şampiyon Doğan'dan Duygusal Açıklama

Enes Doğan, Elmalı'da Kendi Memleketinde Şampiyon Oldu

672. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan unvanını kazanan Enes Doğan, organizasyon sonrası yaptığı açıklamada mutluluğunu dile getirdi.

Gururluyum, Teşekkürler!

Elmalı'daki rakibi Orhan Okulu'yu mağlup ederek altın kemerin sahibi olan Doğan, "Çok mutluyum, kendi memleketimde, kendi halkımın önünde birinci olmak çok gurur verici. Allah'a şükürler olsun, bana nasip oldu," ifadelerini kullandı.

Bu Başarı Herkesin

Güreş tarihinin önemli bir parçası olarak değerlendirdiği 672. Elmalı Güreşleri için "Bu başarı benimle sınırlı değil. Saha içinde ve dışında dua edenlerden, ekip arkadaşlarımdan, halkımızdan, seyircimizden Allah razı olsun. Bu başarı herkesin başarısı. Biz dualarla desteklerle ayaktayız," dedi.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Organizasyonun başpehlivanlık mücadelesi sonrası Doğan'a Antalya Valisi Hulusi Şahin, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş gibi önemli isimler tarafından ödüller verildi. Ayrıca, bu yılki güreş ağalığı ihalesini Hakan Çetin 20 milyon 777 bin lira bedelle kazandı.

672. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık final müsabakasında Orhan Okulu'yu yenen...

672. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık final müsabakasında Orhan Okulu'yu yenen Enes Doğan, altın kemerin sahibi oldu.

672. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık final müsabakasında Orhan Okulu'yu yenen...

672. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık final müsabakasında Orhan Okulu'yu yenen Enes Doğan, altın kemerin sahibi oldu.

672. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık final müsabakasında Orhan Okulu'yu yenen...

672. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık final müsabakasında Orhan Okulu'yu yenen Enes Doğan, altın kemerin sahibi oldu.

672. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık final müsabakasında Orhan Okulu'yu yenen...

672. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık final müsabakasında Orhan Okulu'yu yenen Enes Doğan, altın kemerin sahibi oldu.

672. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık final müsabakasında Orhan Okulu'yu yenen...

672. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık final müsabakasında Orhan Okulu'yu yenen Enes Doğan, altın kemerin sahibi oldu.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 672'ncisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde...

Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 672'ncisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivanlık yarı final güreşinde Enes Doğan ile Ali İhsan Batmaz mücadele etti.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 672'ncisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde...

Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 672'ncisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivanlık yarı final güreşinde Enes Doğan ile Ali İhsan Batmaz mücadele etti.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 672'ncisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde...

Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 672'ncisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivanlık yarı final güreşinde Enes Doğan ile Ali İhsan Batmaz mücadele etti.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 672'ncisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde...

Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 672'ncisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivanlık yarı final güreşinde Enes Doğan ile Ali İhsan Batmaz mücadele etti.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 672'ncisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde...

Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 672'ncisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivanlık yarı final güreşinde Enes Doğan ile Ali İhsan Batmaz mücadele etti.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 672'ncisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde...

Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 672'ncisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivanlık yarı final güreşinde Enes Doğan ile Ali İhsan Batmaz mücadele etti.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 672'ncisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde...

Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 672'ncisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivanlık yarı final güreşinde Enes Doğan ile Ali İhsan Batmaz mücadele etti.

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