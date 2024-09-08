672. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde Yarı Finalistler Belli Oldu

672. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde Yarışmalar Sürüyor

Bu yıl 672’ncisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, "Türk'ün ilk er meydanı" olarak bilinen Recep Gürbüz Stadı'nda gerçekleştirildi. Katılımcı pehlivan sayısı 1540'a ulaştı. Dualar eşliğinde kispet giyen güreşçiler, 1300 yıllık bir geleneği yaşatmak adına kol bağladı.

Yarı Finale Yükselen Pehlivanlar

Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin final etabını oluşturarak büyük bir çekişmeye sahne oldu. Çeyrek finale çıkan başpehlivanlar arasında Ali İhsan Batmaz, Enes Doğan, Feyzullah Aktürk ve Orhan Okulu yer aldı.

Kura çekimiyle eşleşmeler belirlendi:

Hamza Özkaradeniz - Ali İhsan Batmaz

Enes Doğan - Erkan Taş

İsmail Koç - Orhan Okulu

İsmail Balaban - Feyzullah Aktürk

Yapılan mücadeleler sonucunda yarı finale çıkan isimler:

Ali İhsan Batmaz

Enes Doğan

Orhan Okulu

Feyzullah Aktürk

Öne Çıkan İsimler ve Katılım Durumu

Geçtiğimiz yıllarda 670'inci ve 671'inci Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde altın kemerin sahibi olan başpehlivan Ali Gürbüz, bu yıl sakatlığı nedeniyle yarışmalara katılamadı. Ayrıca, 663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Yusuf Can Zeybek, üçüncü turda Ali İhsan Batmaz’a yenilerek turnuvaya veda etti.

Bu yıl 672'incisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 15 bin kişilik Recep Gürbüz Stadı'nda gerçekleştirildi. Başpehlivan Feyzullah Aktürk, İsmail Balaban ile yaptığı çeyrek final müsabakasında sakatlık yaşadı.

Bu yıl 672'incisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 15 bin kişilik Recep Gürbüz Stadı'nda gerçekleştirildi. Başpehlivan Feyzullah Aktürk, İsmail Balaban ile yaptığı çeyrek final müsabakasında sakatlık yaşadı.

Bu yıl 672'incisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 15 bin kişilik Recep Gürbüz Stadı'nda gerçekleştirildi. Başpehlivan Feyzullah Aktürk, İsmail Balaban ile yaptığı çeyrek final müsabakasında sakatlık yaşadı.

Bu yıl 672'incisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 15 bin kişilik Recep Gürbüz Stadı'nda gerçekleştirildi. Başpehlivan Feyzullah Aktürk, İsmail Balaban ile yaptığı çeyrek final müsabakasında sakatlık yaşadı.

Bu yıl 672'incisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 15 bin kişilik Recep Gürbüz Stadı'nda gerçekleştirildi. Başpehlivan Feyzullah Aktürk, İsmail Balaban ile yaptığı çeyrek final müsabakasında sakatlık yaşadı.

Bu yıl 672'incisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 15 bin kişilik Recep Gürbüz Stadı'nda gerçekleştirildi. Başpehlivan Feyzullah Aktürk, İsmail Balaban ile yaptığı çeyrek final müsabakasında sakatlık yaşadı.

Bu yıl 672'incisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 15 bin kişilik Recep Gürbüz Stadı'nda gerçekleştirildi. Başpehlivan Feyzullah Aktürk, İsmail Balaban ile yaptığı çeyrek final müsabakasında sakatlık yaşadı.

Bu yıl 672'incisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 15 bin kişilik Recep Gürbüz Stadı'nda gerçekleştirildi. Başpehlivan Feyzullah Aktürk, İsmail Balaban ile yaptığı çeyrek final müsabakasında sakatlık yaşadı.