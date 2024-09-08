Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

672. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde Yarı Finalistler Belli Oldu

Yarı finalistler Ali İhsan Batmaz, Enes Doğan, Orhan Okulu ve Feyzullah Aktürk olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 14:08
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 14:13
672. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde Yarı Finalistler Belli Oldu

672. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde Yarışmalar Sürüyor

Bu yıl 672’ncisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, "Türk'ün ilk er meydanı" olarak bilinen Recep Gürbüz Stadı'nda gerçekleştirildi. Katılımcı pehlivan sayısı 1540'a ulaştı. Dualar eşliğinde kispet giyen güreşçiler, 1300 yıllık bir geleneği yaşatmak adına kol bağladı.

Yarı Finale Yükselen Pehlivanlar

Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin final etabını oluşturarak büyük bir çekişmeye sahne oldu. Çeyrek finale çıkan başpehlivanlar arasında Ali İhsan Batmaz, Enes Doğan, Feyzullah Aktürk ve Orhan Okulu yer aldı.

Kura çekimiyle eşleşmeler belirlendi:

  • Hamza Özkaradeniz - Ali İhsan Batmaz
  • Enes Doğan - Erkan Taş
  • İsmail Koç - Orhan Okulu
  • İsmail Balaban - Feyzullah Aktürk

Yapılan mücadeleler sonucunda yarı finale çıkan isimler:

  • Ali İhsan Batmaz
  • Enes Doğan
  • Orhan Okulu
  • Feyzullah Aktürk

Öne Çıkan İsimler ve Katılım Durumu

Geçtiğimiz yıllarda 670'inci ve 671'inci Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde altın kemerin sahibi olan başpehlivan Ali Gürbüz, bu yıl sakatlığı nedeniyle yarışmalara katılamadı. Ayrıca, 663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Yusuf Can Zeybek, üçüncü turda Ali İhsan Batmaz’a yenilerek turnuvaya veda etti.

Bu yıl 672'incisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 15 bin kişilik Recep Gürbüz Stadı'nda...

Bu yıl 672'incisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 15 bin kişilik Recep Gürbüz Stadı'nda gerçekleştirildi. Başpehlivan Feyzullah Aktürk, İsmail Balaban ile yaptığı çeyrek final müsabakasında sakatlık yaşadı.

Bu yıl 672'incisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 15 bin kişilik Recep Gürbüz Stadı'nda...

Bu yıl 672'incisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 15 bin kişilik Recep Gürbüz Stadı'nda gerçekleştirildi. Başpehlivan Feyzullah Aktürk, İsmail Balaban ile yaptığı çeyrek final müsabakasında sakatlık yaşadı.

Bu yıl 672'incisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 15 bin kişilik Recep Gürbüz Stadı'nda...

Bu yıl 672'incisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 15 bin kişilik Recep Gürbüz Stadı'nda gerçekleştirildi. Başpehlivan Feyzullah Aktürk, İsmail Balaban ile yaptığı çeyrek final müsabakasında sakatlık yaşadı.

Bu yıl 672'incisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 15 bin kişilik Recep Gürbüz Stadı'nda...

Bu yıl 672'incisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 15 bin kişilik Recep Gürbüz Stadı'nda gerçekleştirildi. Başpehlivan Feyzullah Aktürk, İsmail Balaban ile yaptığı çeyrek final müsabakasında sakatlık yaşadı.

Bu yıl 672'incisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 15 bin kişilik Recep Gürbüz Stadı'nda...

Bu yıl 672'incisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 15 bin kişilik Recep Gürbüz Stadı'nda gerçekleştirildi. Başpehlivan Feyzullah Aktürk, İsmail Balaban ile yaptığı çeyrek final müsabakasında sakatlık yaşadı.

Bu yıl 672'incisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 15 bin kişilik Recep Gürbüz Stadı'nda...

Bu yıl 672'incisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 15 bin kişilik Recep Gürbüz Stadı'nda gerçekleştirildi. Başpehlivan Feyzullah Aktürk, İsmail Balaban ile yaptığı çeyrek final müsabakasında sakatlık yaşadı.

Bu yıl 672'incisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 15 bin kişilik Recep Gürbüz Stadı'nda...

Bu yıl 672'incisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 15 bin kişilik Recep Gürbüz Stadı'nda gerçekleştirildi. Başpehlivan Feyzullah Aktürk, İsmail Balaban ile yaptığı çeyrek final müsabakasında sakatlık yaşadı.

Bu yıl 672'incisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 15 bin kişilik Recep Gürbüz Stadı'nda...

Bu yıl 672'incisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 15 bin kişilik Recep Gürbüz Stadı'nda gerçekleştirildi. Başpehlivan Feyzullah Aktürk, İsmail Balaban ile yaptığı çeyrek final müsabakasında sakatlık yaşadı.

İLGİLİ HABERLER

MEB 120 Bin Personel Alımı Yapıyor: İşte Şehir Dağılımı ve Başvuru Detayları

Rekabet tavan yapınca emeklinin yüzü güldü! Emekliye ek 24 bin TL ödeme

Peugeot Eylül Ayına Özel Faizsiz Kredi Kampanyası ile Bayilere Koşturdu: 300 Bin TL'ye 0 Faizsiz Kredi İmkanı

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Carrefour'dan Büyük İndirim! Ayçiçek Yağı 500 TL Üzeri Alışverişte Büyük İndirim Fırsatı

9 Eylül 2024 Pazartesi günlük burç yorumları! Aşk, sağlık, para ve iş falı

8 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

TOKİ'den 2024 Yılında Dev Kampanya: 5.848 TL Taksitle Ev Sahibi Olma Fırsatı! 240 Ay Vade ile Ödeme İmkanı

İslam Memiş’ten Yatırımcılara Kriz Uyarısı: O Tarihte Piyasalarda Kusursuz Fırtına Bekleniyor!

MEB 120 Bin Personel Alımı Yapıyor: İşte Şehir Dağılımı ve Başvuru Detayları

Rekabet tavan yapınca emeklinin yüzü güldü! Emekliye ek 24 bin TL ödeme

Eylül 2024'te Türkiye'deki En Ucuz Elektrikli Araçlar: Fiyat Listesi

Peugeot Eylül Ayına Özel Faizsiz Kredi Kampanyası ile Bayilere Koşturdu: 300 Bin TL'ye 0 Faizsiz Kredi İmkanı

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

Sosyal yardım alanlara müjde! Destek ödemelerindeki OVP artışı belli oldu: İşte zamlı 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşları...

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!