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7. Balkan Open 2025 Golf Şampiyonası Antalya'da Sona Erdi

Antalya'da düzenlenen 7. Balkan Open 2025 Golf Şampiyonası, 74 sporcunun katılımıyla tamamlandı ve kazananlar ödüllerini aldı.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 12:45
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 12:58
7. Balkan Open 2025 Golf Şampiyonası Antalya'da Sona Erdi

Antalya'da 7. Balkan Open 2025 Golf Şampiyonası Tamamlandı

Golf-Mad tarafından Antalya'da gerçekleştirilen 7. Balkan Open 2025 Golf Şampiyonası, büyük bir heyecanla sona erdi. Şampiyona, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Antalya Golf Kulübü sahalarında yapıldı.

Katılımcılar ve Ülkeler

Üç gün süren yoğun mücadeleye, Türkiye, Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan, Kosova, Karadağ, Slovakya, ABD, Almanya ve İsviçre olmak üzere 9 ülkeden toplam 74 profesyonel ve amatör golcü katıldı.

Kazananlar Belli Oldu

Erkekler Gross kategorisinde Durmuş Keçeli 222 puanla birinciliği elde ederken, ikinci sırayı Azer Bislimaj 234 puanla, üçüncülüğü ise Tihomir Parlov 241 puanla aldı.

Kadınlar Gross kategorisinde ise zafer İrina Nesterova 243 puanla gelirken, Geresa Arifi 253 puanla ikinci, Larisa Chudnova 277 puanla üçüncü oldu.

Ödüller ve Tören

Erkekler en uzun vuruş ödülünü Durmuş Keçeli, kadınlarda ise Larisa Chudnova kazandı. Erkekler çukura en yakın vuruş ödülünü Azer Bislimaj, kadınlarda ise Alma Mekic Tataragic aldı.

Golf-Mad Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Kara, düzenlenen ödül töreninde dereceye girenlere kupa ve madalyalarını takdim etti.

Golf-Mad tarafından Antalya'da düzenlenen 7. Balkan Open 2025 Golf Şampiyonası tamamlandı....

Golf-Mad tarafından Antalya'da düzenlenen 7. Balkan Open 2025 Golf Şampiyonası tamamlandı. Turnuvada dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

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