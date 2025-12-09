7. Uluslararası Mersin Maratonu 14 Aralık'ta — 34 Ülkeden 2.414 Sporcu

7. Uluslararası Mersin Maratonu 14 Aralık'ta

Mersin'de 7'ncisi düzenlenecek olan Uluslararası Mersin Maratonu, 5 kıta ve 34 ülkeden binlerce sporcunun katılımıyla 14 Aralık Pazar günü koşulacak. Maraton; 42K, 10K ve Halk Koşusu etaplarını içeriyor ve bu yıl "Tarih ve doğaya, spora ve dostluğa, attığın her adımda Mersin koşar arkanda" mottosuyla düzenleniyor.

Lansman ve program detayları

7. Uluslararası Mersin Maratonu'nun lansmanı, Büyükşehir Belediyesi Nikah ve Etkinlik Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda maratonun 3 kategorideki güzergâhı anlatıldı ve organizasyon ile program akışı paylaşıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, maratonun 14 Aralık Pazar günü koşulacağını; ancak etkinlik öncesinde cuma günü başlayıp cumartesi günü devam edecek bir fuar organizasyonunun gerçekleştirileceğini belirtti.

Gökayaz, kit ve çip dağıtımı ile kayıt işlemlerine ilişkin olarak şunları aktardı: "Kültür Parktaki fuar alanında 10K ve 42K’da koşacak olan sporculara kit ve çip dağıtımı yapılacak, aynı zamanda Halk Koşusu ile ilgili de kayıtların burada devam edecektir."

Gökayaz, pazar günü programın zamanlamasını şöyle açıkladı: "Saat 08.30'da ısınma egzersizleri ile başlayacak. Saat 09.00'da 10K koşusu start alacak, saat 10.00'da 42K koşusu, saat 10.15'te halk koşusu başlayacak. Saat 12.00'de 10K ödül töreni gerçekleştirilecek, 15.00'te ise 42K ödül töreni yapılacak ve ardından programımız tamamlanmış olacak."

Motto, rekor beklentisi ve parkur özellikleri

Her yıl maraton için bir motto belirlendiğini söyleyen Gökayaz, bu yılki mottoyu vurgulayarak şunları ifade etti: "Çünkü evrensel bir konu olan sporun birleştirici özelliğiyle, birleştirici ruhuna inanıyoruz ve bu anlamda da bu mottoyu oluşturmayı uygun bulduk." Geçen yılın mottosuna ve elde edilen sonuca da değinen Gökayaz, "Geçen seneki mottomuz ise 'Rekorlar şehrinde rekorlara koşuyoruz' demiştik ve gerçekten de rekorlara koştuk. Çok iyi dereceler elde ettik ve tüm Türkiye maratonları içindeki en hızlı, en iyi sonucu elde ettik. 2.08,13 derecesi ile Kenyalı atlet birinci oldu ve bizim açımızdan da Türkiye’de yapılan maratonlarda en iyi sonucu elde etmiş oldu" dedi.

Gökayaz, bu yıl da rekor beklentilerini şöyle açıkladı: "Çünkü parkurumuz bunun için son derece uygun. Bu sene 7.’sini gerçekleştiriyoruz, geçen seneden bu yana biz parkuru daha ziyade sahil alanına aldık. Geçen seneki de aşağı yukarı böyleydi, fakat bu sene bir miktar daha bir güncelleme yaptık. Liman tarafından Mezitli tarafına biraz daha kaydırak ve sahil boyunca, yani deniz seviyesinin yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki bir parkurda sporcuların koşuyor olmalarını sağlayacağız. Tabi bu da aslında sporcular açısından da büyük bir avantaj ortaya koyuyor ve bu anlamda da hava şartlarını da göz önünde bulundurarak ki, pazar günü için hava şartları son derece uygun gözüküyor. Dolayısıyla iyi sonuçlar elde etmeyi bu anlamda umuyoruz."

Organizasyon başarı sıralaması

Gökayaz, Mersin Maratonu'nun 2023'te Dünya Atletizm Birliği tarafından 'Elite Label' kategorisine alındığını belirtti ve organizasyon başarısına ilişkin şunları paylaştı: "2023 yılında yapılan dünya genelinde 182 maraton içerisinde, organizasyon başarısı açısından 46. sırada yer almış Mersin Maratonu. 2024 yılında ise dünya genelindeki maratonlar biraz daha artmış, 203 maraton içerisinde ise 49. sırada yer almış. Bu açıdan da sürekli olarak kendi durumumuzu geliştirme içerisinde olduğunuzu belirtmek istiyorum. Fakat Türkiye’de yapılan maratonlar içerisinde de Türkiye’de şu anda 3 maraton yapılıyor, bunlar arasında da en başarılı organizasyon olduğunu da ayrıca belirtmek isterim."

Katılımcı sayısı ve ülke dağılımı

Gökayaz, katılımcı verilerini şu ifadelerle aktardı: "Dünyanın 5 kıtasından Türkiye ile beraber toplam 34 ülkeden, bugün öğleye kadarki en son verilerimize göre 2 bin 414 sporcu katılım sağlayacak, 42K ve 10K koşusuna. Kayıtlar devam etmekte, kayıtlarımız yarın saat 17.00’ye kadar devam edecek, 10K ve 42K koşullarında. Tüm halkımızı kayıt yaptırmaya bekliyoruz, koşmak istemeyenleri de bu heyecana ortak olmaya çağırıyoruz."

Gökayaz, kategori bazlı başvuru sayılarını şöyle paylaştı: "42K'ya şu ana kadar 452 sporcu başvuru yapmış. 10K koşusuna yine çok yoğun bir ilgi var, bin 962 sporcu katılım sağlayacak. Yarın akşama kadar olan verilerle bu sayının 2 binin üzerine çıkacağını öngörüyoruz. Şöyle bir dağılım verecek olursak; 10K için bin 874 Türk sporcu, 88 yabancı sporcu şu ana kadar olan kayıtlar içerisinde gözükmektedir. 42K’da ise 357 Türk sporcu, 95 yabancı sporcu şu ana kadar başvurularını gerçekleştirmiş durumda. Ülkemiz içerisinden de 55 ilden sporcuları şehrimizde misafir ediyor olacağız."

Ödüller, güvenlik ve sağlık önlemleri

Maratondaki ödül dağılımına ilişkin Gökayaz, "Maratonun toplam ödülü, tüm kategorilerde 5 milyon 242 bin TL. 42K’da ilk 8 sporcuya toplam 89 bin dolar ödül olarak verilecek. Bunun yarısı, yani 44 bin 500 dolar erkek sporculara, 44 bin 500 dolar da kadın sporculara verilecek. Birinciye bu koşuda, her iki kategoride erkekler ve kadınlar olarak 15 bin dolar, ikinciye 10 bin dolar, üçüncüye 7 bin dolar, dördüncüye 5 bin dolar ve 3, 2, bin 500 ve bin dolar olarak aşağıya doğru geliyor. 10K koşusu ile ilgili olarak da toplamda 600 bin liraya yakın bir ödül söz konusu olacak" dedi.

Gökayaz, maratonun ciddi ve büyük bir organizasyon olduğunu; sağlık ve güvenlik boyutunda her türlü önlemin alındığını aktararak, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin amatör spora verdiği destek ve gerçekleştirdiği spor organizasyonlarına ilişkin bilgileri de paylaştı.

