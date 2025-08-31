72. Zengibar Karakucak Türkiye Şampiyonası Darende'de başladı
Malatya'nın Darende ilçesinde düzenlenen 72. Zengibar Karakucak Türkiye Şampiyonası başladı.
Organizasyon ve katılım
Etkinlik, Darende Belediyesi ile Kaymakamlığı iş birliğinde gerçekleştirildi. Organizasyona 27 ilden 475 sporcu katıldı.
Güreşçilerin mücadelesi ve izleyici ilgisi
Sabah saatlerinde başlayan organizasyonda, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen milli sporcular ve birçok kulübün başarılı güreşçileri karşı karşıya geldi. Sporseverler alanları doldurarak güreşçilere destek verdi.
Ödül töreni
Gün boyunca sürecek etkinlikte, dereceye giren sporculara ödülleri törenle verilecek.