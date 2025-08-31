DOLAR
72. Zengibar Karakucak Türkiye Şampiyonası Darende'de başladı

Malatya'nın Darende ilçesinde düzenlenen 72. Zengibar Karakucak Türkiye Şampiyonası, Darende Belediyesi ve Kaymakamlığı iş birliğinde 27 ilden 475 sporcunun katılımıyla başladı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 16:27
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 16:27
Malatya'nın Darende ilçesinde düzenlenen 72. Zengibar Karakucak Türkiye Şampiyonası başladı.

Organizasyon ve katılım

Etkinlik, Darende Belediyesi ile Kaymakamlığı iş birliğinde gerçekleştirildi. Organizasyona 27 ilden 475 sporcu katıldı.

Güreşçilerin mücadelesi ve izleyici ilgisi

Sabah saatlerinde başlayan organizasyonda, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen milli sporcular ve birçok kulübün başarılı güreşçileri karşı karşıya geldi. Sporseverler alanları doldurarak güreşçilere destek verdi.

Ödül töreni

Gün boyunca sürecek etkinlikte, dereceye giren sporculara ödülleri törenle verilecek.

