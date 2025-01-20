76ers, Adem Bona'nın Çabalarına Rağmen Bucks'a Yenildi

Philadelphia 76ers, Adem Bona'nın 10 sayı attığı maçta Milwaukee Bucks'a 123-109 mağlup oldu.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 10:14
76ers, Adem Bona'nın Çabalarına Rağmen Bucks'a Yenildi

NBA'de 76ers, Adem Bona'nın 10 Sayısıyla Bucks'a Mağlup Oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA), Philadelphia 76ers, milli oyuncu Adem Bona'nın 10 sayı attığı karşılaşmada Milwaukee Bucks'a 123-109 yenildi.

NBA'de gerçekleşen 7 maçtan birinde, 76ers ilk kez ilk 5'te yer alan Adem Bona, yaklaşık 24 dakika süre alarak 10 sayı, 6 ribaunt, 1 top çalma ve 1 blok ile mücadeleyi tamamladı. Ekip, bu yenilgiyle üst üste 6. mağlubiyetini alarak toplamda 26 yenilgi yaşadı. Tyrese Maxey 37 ve Kelly Oubre Jr 19 sayı ile takımın en skorerleri oldu.

Bucks’tan Etkileyici Performans

Öte yandan, Milwaukee Bucks, sezonun 24. galibiyetini elde ederek art arda 4. kez kazandı. Giannis Antetokounmpo, 34 sayı, 15 ribaunt ve 6 asistle sahada parladı, Damian Lillard ise 25 sayı, 5 ribaunt ve 4 asist ile önemli katkı sağladı.

Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers'ı 116-102 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı. Takımda Norman Powell 22 sayı, James Harden 21 sayı ve 12 asist, Ivica Zubac ise 21 sayı ve 19 ribauntla galibiyete katkıda bulundu. Harden, kariyerinde 26,721 sayıya ulaşarak NBA tarihinin en skorer 14. oyuncusu oldu.

Diğer Maç Sonuçları

  • Miami Heat-San Antonio Spurs: 128-107
  • Orlando Magic-Denver Nuggets: 100-113
  • Oklahoma City Thunder-Brooklyn Nets: 127-101
  • Milwaukee Bucks-Philadelphia 76ers: 123-109
  • Sacramento Kings-Washington Wizards: 123-100
  • Portland Trail Blazers-Chicago Bulls: 113-102

Bütün bu maçlar, NBA heyecanını daha da artırarak basketbolseverlere keyifli anlar yaşattı.

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