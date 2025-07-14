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8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası Tamamlandı

Edirne'de düzenlenen 8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası, 15 Temmuz anısına ve Filistin'e destekle sona erdi.

Yayın Tarihi: 14.07.2025 22:51
Güncelleme Tarihi: 14.07.2025 22:51
8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası Tamamlandı

8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası Başarıyla Gerçekleşti

Edirne'de, "15 Temmuz ve tüm şehitlere rahmet, Filistin'e destek" sloganıyla gerçekleştirilen 8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Edirne Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, taolu, sanda ve light sanda branşlarında kıyasıya mücadeleler yapıldı.

Şampiyona boyunca Türk sporcular toplamda 513 madalya kazanırken, Çinli sporcular 7, İran ve Bulgaristanlı sporcular ise 6 madalya ile etkinliği tamamladı.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı’nın Açıklamaları

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başarılı bir organizasyon gerçekleştirdiklerini vurguladı. Akyüz, şampiyonanın en önemli özelliğinin, 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere tüm şehitlere rahmet ve Filistin'e destek

Akyüz, "Yarın 15 Temmuz biliyorsunuz. 15 Temmuz'daki hainleri de unutmadık, kahramanları da unutmadık. Hainleri hiçbir zaman unutmayacağız ve onlara karşı daima teyakkuz halinde olacağız. Biz de bu vatanın kahramanlarıyız. Tıpkı 250 şehidimiz gibi biz de bu vatan için şehit olmaya hazırız. Tüm şehitlerimizi, Gazze'de şehit olan 57 bin şehidimizi rahmet ve minnetle anıyoruz," dedi.

Akyüz ayrıca, şampiyonada 17 ülkeden 1100 sporcunun mücadele ettiğini, sıcak hava nedeniyle bazı sporcuların katılmaktan vazgeçtiğini belirtti. Katılım sayısının memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Akyüz, "İyi sporcular burada yarıştı. Çin'den 10 sporcu geldi ve gösteri de yaptılar. Wushu sporunun farklı güzelliklerini burada sergilediler. Wushu sporu gerçekten dünyanın en güzel ve en faydalı sporu. İnsan sağlığı açısından faydalı, zihinsel, bedensel ve ruhsal gelişimi aynı anda sağlayan yegane spor. Bu sporun daha geniş kitlelere yayılmasını istiyoruz," şeklinde konuştu.

Edirne'de "15 Temmuz ve tüm şehitlere rahmet, Filistin'e destek" sloganıyla düzenlenen 8. Açık...

Edirne'de "15 Temmuz ve tüm şehitlere rahmet, Filistin'e destek" sloganıyla düzenlenen 8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası sona erdi. Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Edirne Spor Salonu'nda yapılan şampiyonada, taolu, sanda ve light sanda branşlarında müsabakalar yapıldı.

Edirne'de "15 Temmuz ve tüm şehitlere rahmet, Filistin'e destek" sloganıyla düzenlenen 8. Açık...

Edirne'de "15 Temmuz ve tüm şehitlere rahmet, Filistin'e destek" sloganıyla düzenlenen 8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası sona erdi. Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Edirne Spor Salonu'nda yapılan şampiyonada, taolu, sanda ve light sanda branşlarında müsabakalar yapıldı.

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