DOLAR
41,19 -0,03%
EURO
48,31 -0,02%
ALTIN
4.758,2 -0,05%
BITCOIN
4.562.909 0,67%

83 yaşındaki 'Yüzyılın Atleti' İsmail Akçay'tan hareketsizlik tepkisi

83 yaşındaki İsmail Akçay, günde 5 km yürüyerek gençlere örnek oluyor; hareketsizliği eleştirip kariyerinde 160 bin km koştuğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 11:59
83 yaşındaki 'Yüzyılın Atleti' İsmail Akçay'tan hareketsizlik tepkisi

83 yaşındaki 'Yüzyılın Atleti' İsmail Akçay'tan hareketsizlik tepkisi

MİRAÇ KAYA - Türk atletizminin efsane isimlerinden 83 yaşındaki İsmail Akçay, Balıkesir'deki evinden çıkıp adına yapılan parka her gün giderek günde 5 kilometre yürüyüş yapıyor ve gününün yaklaşık 2 saatini spora ayırıyor.

Atletizmde önemli başarılara imza atan Akçay, 20 yaşında başladığı spor dalında 1968 Meksika Olimpiyatları ile aynı yıl koşulan Tokyo Maratonu'nda dördüncülükleri bulunan bir isim. 2000'de Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından "yüzyılın atleti" unvanı ile onurlandırıldı.

Gençlere sigara ve içkiden uzak durmaları tavsiyesinde bulunan Akçay, AA muhabirine, herkesin spor yapması gerektiğini söyledi.

"Ömrüm koşmakla geçti"

"Ben ülkemi dünyaya en iyi şekilde tanıtan sporculardan biriyim. Benim branşım çok zor bir branştır çünkü 42 kilometre koşuyorum. 10-15 kişiyle değil 1000 kişiyle koşuyorduk. Maratonda rakiplerle mücadele etmek büyük olaydır. Kaç kez koştuğumu bilmiyorum ama hep ilk 10'un içinde geldim. Bazen birinci bazen de başka bir derece. Maratonda önemli olan ilk 10'a girmek. Ülkemi en iyi derecede temsil ettiğime inanıyorum."

"160 bin kilometre koşmuşum"

"New York, Tokyo caddelerinde koşuyoruz, 42 kilometre asfaltın iki tarafında milyonlarca halk bizi izliyor. Ben binlerce kişinin önünde gidiyorum, önümde Türk Bayrağı var. Milyonlarca kişi 2 saat boyunca 'Türko tempo' diyerek bağırıyordu. Tüylerim diken diken oluyordu. Bana soruyorlardı 'Sende doping var mı?' diye. İnsanların bana tezahürat yapmaları benim için doping gibiydi. Ömrüm koşmakla geçti. şu ana kadar antrenmanlar hariç 160 bin kilometre koşmuşum. Devamlı, düzenli,, hakkıyla spor yapan herkes şampiyon olur. Bir takımın başına Ay'dan antrenör gelse sporcu çalışkan değilse hiçbir başarı elde edemez."

"Sporu sağlığın için yapacaksın"

"Sporu sağlığın için yapacaksın, doktora gidince bize hareket etme tavsiyesinde bulunuyor. Adam tuvalete giderken arabayla gidiyor, yürümüyor. Onun için ben herkese sağlıklı kalmak için en basiti yürümelerini tavsiye ediyorum. Ben de spor yapmaya devam ediyorum, tabi eskisi kadar olamıyorum. 1960 model arabayla 2000 model araba hiç bir olur mu? Olmaz. Bizim artık bir yerimiz tamir oluyor, başka bir yerimizde arıza çıkıyor."

Akçay, dizleri ağrıdığı için günde ancak 5 kilometre yürüyebildiğini sözlerine ekledi.

Türk atletizminin efsane isimlerinden 83 yaşındaki İsmail Akçay, günde 5 kilometre yürüyüş yaparak...

Türk atletizminin efsane isimlerinden 83 yaşındaki İsmail Akçay, günde 5 kilometre yürüyüş yaparak hem gençlere örnek oluyor hem de form tutuyor.

Türk atletizminin efsane isimlerinden 83 yaşındaki İsmail Akçay, günde 5 kilometre yürüyüş yaparak...

İLGİLİ HABERLER

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: 5. Hafta Sonuçları
2
2025 Anadolu Yıldızlar Ligi Bocce Türkiye Şampiyonası Artvin'de Başladı
3
Beşiktaş-Lausanne: UEFA Konferans Ligi Play-off Rövanşı Tüpraş Stadı'nda
4
Bodo/Glimt ve Pafos ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde
5
A Milli Futbol Takımı'nın İspanya Maçı Bilet Satışları Başladı
6
Rıdvan Yılmaz Beşiktaş'a Döndü: 'İlk Günkü Heyecanla Buradayım'
7
Ayhancan Güven, DTM 6. Ayağının İlk Yarışını Sachsenring'de Kazandı

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı