89. Büyük Atatürk Koşusu Ankara'da Tanıtıldı

89. Büyük Atatürk Koşusu'nun Lansmanı Yapıldı

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, 89. Büyük Atatürk Koşusu'nu büyük bir katılımla düzenleyeceklerini duyurdu. Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına ayrıca Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik de katıldı.

Yarışmanın Tarihçesi ve Gürün

Atatürk'ün Ankara'ya ilk girdiği Dikmen Keklik Pınarı mevkiinden başlayan bu geleneksel organizasyon, Ulus'a doğru uzanan bir parkurda gerçekleştirilmektedir. Yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki parkur, Dikmen Keklik Pınarı’ndan başlayıp Ankara Garı önünde sona ermektedir. Karadağ, bu müsabakanın her yıl kesintisiz yapıldığını ve pandemi döneminde bile devam ettiğini belirtti.

Geçmişe Dair Bilgiler

Karadağ, 1936 yılında ilk kez Galip Darılmaz tarafından kazanılan yarışın, 1992 yılında kadınlara da açıldığını ifade etti. Kadınlarda ilk galibiyet ise Lale Öztürk tarafından elde edilmiştir. Geçmişte bu yarışmayı Şükrü Saban ve Mehmet Yurdadön 8'er kez, kadınlarda ise Lale Öztürk ve Binnaz Uslu 4'er kez kazanmışlardır.

Bu Yılki Detaylar

89. Büyük Atatürk Koşusu'nun startı 29 Aralık Pazar günü saat 11.00'de Dikmen'den verilecektir. Bu sene için toplamda 1338 kayıt alındığını duyuran Karadağ, bu katılımcıların 450'sinin kadın olduğunu belirtti. Rekor katılım beklediklerini ifade eden Karadağ, "3,000 katılımcı ile sınırlı olan kayıtlarımızın artmasını umuyoruz" dedi.

Atletizm Severlere Davet

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, tüm atletizm severleri bu önemli organizasyona davet etti. Koşu, Türk atletizminin önemli bir parçası olmaya devam ediyor.

89. Büyük Atatürk Koşusu tanıtım toplantısı, Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ (sol 2) ve Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik (sağ 2) de katıldı.

89. Büyük Atatürk Koşusu tanıtım toplantısı, Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ (sol 2) ve Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik (sağ 2) de katıldı.