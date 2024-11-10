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9. Efsaneler Kupası'nın Şampiyonu Antalyaspor

Antalyaspor, 9. Efsaneler Kupası'nda Galatasaray'ı penaltı atışlarıyla yenerek şampiyon oldu.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 18:50
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 18:54
9. Efsaneler Kupası'nın Şampiyonu Antalyaspor

9. Efsaneler Kupası'nın Şampiyonu Antalyaspor

Türkiye ve Almanya'nın tanınmış veteran futbolcularını bir araya getiren 9. Efsaneler Kupası Futbol Turnuvası'nda, Antalyaspor, Galatasaray'ı penaltı atışlarıyla mağlup ederek şampiyonluk elde etti.

Antalya'da gerçekleştirilen bu etkinlik, Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği ile iş birliği içinde düzenlenmiş olup Türk-Alman dostluğunu pekiştirmeyi amaçladı. Turnuva, Alman teknik direktör Christoph Daum anısına gerçekleştirildi.

Turnuvaya, Antalyaspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Almanya'nın Schalke 04, Hannover 96, FC Nürnberg, FC Adler veteran takımları katıldı. Takımlar, 4'erli 2 grupta mücadele ederek üçer maça çıktı.

Finalde, Galatasaray ile Antalyaspor arasındaki karşılaşmanın normal süresi golsüz tamamlandı. Penaltı atışları sonucunda Antalyaspor, rakibini 3-2 yenerek, organizasyonu geçen yıl olduğu gibi zafere ulaştırdı.

Turnuvada, futbol severlerin yakından tanıdığı isimler arasında Miroslav Stoch, Deniz Barış, İbrahim Üzülmez, Hakan Yakın, Ahmet Dursun, Mert Korkmaz, Erman Kılıç gibi oyuncular da yer aldı. Ayrıca, Yılmaz Vural, Fenerbahçe veteran takımının teknik direktörü olarak turnuvada görev üstlendi.

Etkinliğin ödülleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Almanya Büyükelçiliği temsilcileri tarafından düzenlenen bir törenle verildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye ve Almanya'nın tanınan veteran oyuncularını buluşturan 9. Efsaneler Kupası Futbol...

Türkiye ve Almanya'nın tanınan veteran oyuncularını buluşturan 9. Efsaneler Kupası Futbol Turnuvası'nda Antalyaspor, şampiyonluğu elde etti.

Türkiye ve Almanya'nın tanınan veteran oyuncularını buluşturan 9. Efsaneler Kupası Futbol...

Türkiye ve Almanya'nın tanınan veteran oyuncularını buluşturan 9. Efsaneler Kupası Futbol Turnuvası'nda Antalyaspor, şampiyonluğu elde etti.

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