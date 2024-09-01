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9. Uluslararası Edirne Maratonu Başarıyla Gerçekleşti

Edirne'de düzenlenen maratonda, Dilan Atak Kuluk ve Üzeyir Söylemez birincilik elde etti.

Yayın Tarihi: 01.09.2024 12:43
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 13:28
9. Uluslararası Edirne Maratonu Başarıyla Gerçekleşti

9. Uluslararası Edirne Maratonu Koşuldu

21 kilometrelik yarışta kadınlarda Dilan Atak Kuluk, erkeklerde ise Üzeyir Söylemez birinci oldu. Ayrıca, 10 kilometre yarışında kadınlarda Özlem Kaya Alıcı ve erkeklerde Abdullah Tuğluk ilk sırayı elde etti.

Edirne'nin Tarihi Atmosferinde Koşu

Edirne'de Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin düzenlediği 9. Uluslararası Edirne Maratonu, 650 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Maraton, 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı ön lisans oturumu nedeniyle sabah 07:00'de Selimiye Meydanı'ndan başladı. Katılımcılar, müzik eşliğinde ısınma hareketleri yaptı.

Maratonun açılışında Edirne Belediye Bandosu eşliğinde saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Startını Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un verdiği maratonda, sporcular Meriç ve Tunca köprüleri, Lozan Anıtı ve Pazarkule Sınır Kapısı gibi önemli noktaları geçerek finish çizgisine ulaştı.

Sporcuların Görüşleri

21 kilometre yarışını kazanan Üzeyir Söylemez, "Bu yıl maratona ikinci kez katıldım. Geçen yıl sağlık sorunları nedeniyle tamamlayamamıştım. Bu yıl hava güzeldi, parkur oldukça eğlenceliydi ve tarihi eserleri görmek heyecan vericiydi. Destek için Edirnelilere teşekkür ediyorum," dedi.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Maratonda dereceye giren sporcuların ödüllerini Vali Yardımcısı Ercan Çiçek, Belediye Başkan Vekili Cenk Ergüden, Baro Başkanı Gökhan Karakoç ve diğer protokol üyeleri takdim etti.

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği organizasyonuyla gerçekleştirilen 9....

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği organizasyonuyla gerçekleştirilen 9. Uluslararası Edirne Maratonu koşuldu. Selimiye Meydanı'ndan başlayan maratonda 150'si yabancı 650 sporcu mücadele etti. Dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği organizasyonuyla gerçekleştirilen 9....

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği organizasyonuyla gerçekleştirilen 9. Uluslararası Edirne Maratonu koşuldu. Selimiye Meydanı'ndan başlayan maratonda 150'si yabancı 650 sporcu mücadele etti. Dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği organizasyonuyla gerçekleştirilen 9....

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği organizasyonuyla gerçekleştirilen 9. Uluslararası Edirne Maratonu koşuldu. Selimiye Meydanı'ndan başlayan maratonda 150'si yabancı 650 sporcu mücadele etti. Dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği organizasyonuyla gerçekleştirilen 9....

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği organizasyonuyla gerçekleştirilen 9. Uluslararası Edirne Maratonu koşuldu. Selimiye Meydanı'ndan başlayan maratonda 150'si yabancı 650 sporcu mücadele etti. Dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği organizasyonuyla gerçekleştirilen 9....

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği organizasyonuyla gerçekleştirilen 9. Uluslararası Edirne Maratonu koşuldu. Selimiye Meydanı'ndan başlayan maratonda 150'si yabancı 650 sporcu mücadele etti. Dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği organizasyonuyla gerçekleştirilen 9....

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği organizasyonuyla gerçekleştirilen 9. Uluslararası Edirne Maratonu koşuldu. Selimiye Meydanı'ndan başlayan maratonda 150'si yabancı 650 sporcu mücadele etti. Dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği organizasyonuyla gerçekleştirilen 9....

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği organizasyonuyla gerçekleştirilen 9. Uluslararası Edirne Maratonu koşuldu. Selimiye Meydanı'ndan başlayan maratonda 150'si yabancı 650 sporcu mücadele etti. Dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği organizasyonuyla gerçekleştirilen 9....

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği organizasyonuyla gerçekleştirilen 9. Uluslararası Edirne Maratonu koşuldu. Selimiye Meydanı'ndan başlayan maratonda 150'si yabancı 650 sporcu mücadele etti. Dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği organizasyonuyla gerçekleştirilen 9....

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği organizasyonuyla gerçekleştirilen 9. Uluslararası Edirne Maratonu koşuldu. Selimiye Meydanı'ndan başlayan maratonda 150'si yabancı 650 sporcu mücadele etti. Dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği organizasyonuyla gerçekleştirilen 9....

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği organizasyonuyla gerçekleştirilen 9. Uluslararası Edirne Maratonu koşuldu. Selimiye Meydanı'ndan başlayan maratonda 150'si yabancı 650 sporcu mücadele etti. Dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği organizasyonuyla gerçekleştirilen 9....

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği organizasyonuyla gerçekleştirilen 9. Uluslararası Edirne Maratonu koşuldu. Selimiye Meydanı'ndan başlayan maratonda 150'si yabancı 650 sporcu mücadele etti. Dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği organizasyonuyla gerçekleştirilen 9....

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği organizasyonuyla gerçekleştirilen 9. Uluslararası Edirne Maratonu koşuldu. Selimiye Meydanı'ndan başlayan maratonda 150'si yabancı 650 sporcu mücadele etti. Dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği organizasyonuyla gerçekleştirilen 9....

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği organizasyonuyla gerçekleştirilen 9. Uluslararası Edirne Maratonu koşuldu. Selimiye Meydanı'ndan başlayan maratonda 150'si yabancı 650 sporcu mücadele etti. Dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

9. Uluslararası Edirne Maratonu koşuldu. Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü...

9. Uluslararası Edirne Maratonu koşuldu. Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği organizasyonuyla gerçekleştirilen maratonda 150'si yabancı 650 sporcu mücadele etti.

9. Uluslararası Edirne Maratonu koşuldu. Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü...

9. Uluslararası Edirne Maratonu koşuldu. Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği organizasyonuyla gerçekleştirilen maratonda 150'si yabancı 650 sporcu mücadele etti.

9. Uluslararası Edirne Maratonu koşuldu. Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü...

9. Uluslararası Edirne Maratonu koşuldu. Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği organizasyonuyla gerçekleştirilen maratonda 150'si yabancı 650 sporcu mücadele etti.

9. Uluslararası Edirne Maratonu koşuldu. Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü...

9. Uluslararası Edirne Maratonu koşuldu. Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği organizasyonuyla gerçekleştirilen maratonda 150'si yabancı 650 sporcu mücadele etti.

9. Uluslararası Edirne Maratonu koşuldu. Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü...

9. Uluslararası Edirne Maratonu koşuldu. Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği organizasyonuyla gerçekleştirilen maratonda 150'si yabancı 650 sporcu mücadele etti.

9. Uluslararası Edirne Maratonu koşuldu. Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü...

9. Uluslararası Edirne Maratonu koşuldu. Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği organizasyonuyla gerçekleştirilen maratonda 150'si yabancı 650 sporcu mücadele etti.

9. Uluslararası Edirne Maratonu koşuldu. Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü...

9. Uluslararası Edirne Maratonu koşuldu. Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği organizasyonuyla gerçekleştirilen maratonda 150'si yabancı 650 sporcu mücadele etti.

9. Uluslararası Edirne Maratonu koşuldu. Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü...

9. Uluslararası Edirne Maratonu koşuldu. Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği organizasyonuyla gerçekleştirilen maratonda 150'si yabancı 650 sporcu mücadele etti.

9. Uluslararası Edirne Maratonu koşuldu. Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü...

9. Uluslararası Edirne Maratonu koşuldu. Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği organizasyonuyla gerçekleştirilen maratonda 150'si yabancı 650 sporcu mücadele etti.

9. Uluslararası Edirne Maratonu koşuldu. Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü...

9. Uluslararası Edirne Maratonu koşuldu. Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği organizasyonuyla gerçekleştirilen maratonda 150'si yabancı 650 sporcu mücadele etti.

9. Uluslararası Edirne Maratonu koşuldu. Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü...

9. Uluslararası Edirne Maratonu koşuldu. Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği organizasyonuyla gerçekleştirilen maratonda 150'si yabancı 650 sporcu mücadele etti.

9. Uluslararası Edirne Maratonu koşuldu. Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü...

9. Uluslararası Edirne Maratonu koşuldu. Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği organizasyonuyla gerçekleştirilen maratonda 150'si yabancı 650 sporcu mücadele etti.

9. Uluslararası Edirne Maratonu koşuldu. Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü...

9. Uluslararası Edirne Maratonu koşuldu. Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği organizasyonuyla gerçekleştirilen maratonda 150'si yabancı 650 sporcu mücadele etti.

9. Uluslararası Edirne Maratonu koşuldu. Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü...

9. Uluslararası Edirne Maratonu koşuldu. Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği organizasyonuyla gerçekleştirilen maratonda 150'si yabancı 650 sporcu mücadele etti.

9. Uluslararası Edirne Maratonu koşuldu. Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü...

9. Uluslararası Edirne Maratonu koşuldu. Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği organizasyonuyla gerçekleştirilen maratonda 150'si yabancı 650 sporcu mücadele etti.

9. Uluslararası Edirne Maratonu koşuldu. Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü...

9. Uluslararası Edirne Maratonu koşuldu. Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği organizasyonuyla gerçekleştirilen maratonda 150'si yabancı 650 sporcu mücadele etti.

9. Uluslararası Edirne Maratonu koşuldu. Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü...

9. Uluslararası Edirne Maratonu koşuldu. Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği organizasyonuyla gerçekleştirilen maratonda 150'si yabancı 650 sporcu mücadele etti.

9. Uluslararası Edirne Maratonu koşuldu. Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü...

9. Uluslararası Edirne Maratonu koşuldu. Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği organizasyonuyla gerçekleştirilen maratonda 150'si yabancı 650 sporcu mücadele etti.

9. Uluslararası Edirne Maratonu koşuldu. Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü...

9. Uluslararası Edirne Maratonu koşuldu. Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği organizasyonuyla gerçekleştirilen maratonda 150'si yabancı 650 sporcu mücadele etti.

9. Uluslararası Edirne Maratonu koşuldu. Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü...

9. Uluslararası Edirne Maratonu koşuldu. Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği organizasyonuyla gerçekleştirilen maratonda 150'si yabancı 650 sporcu mücadele etti.

9. Uluslararası Edirne Maratonu koşuldu. Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü...

9. Uluslararası Edirne Maratonu koşuldu. Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği organizasyonuyla gerçekleştirilen maratonda 150'si yabancı 650 sporcu mücadele etti.

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