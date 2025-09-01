9. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup: Tekirdağ'da Açılış Töreni

9. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları Açılışı Tekirdağ'da Yapıldı

Tekirdağ'da düzenlenen 9. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları'nın açılış töreni gerçekleştirildi.

Organizasyon ve Katılımcılar

Etkinlik, Türkiye Yelken Federasyonu, Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Yelken Spor Kulübü iş birliğinde düzenlendi. 8 ülkeden 33 kulüp ve 280 sporcu organizasyona katıldı. Açılış töreni Rumeli İskelesi'nde yapıldı.

Protokol ve Tören Anları

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, törende yaptığı konuşmada organizasyonun dünya çapında takip edildiğini söyledi ve yelken sporuna gönül verenlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek yarışmacılara başarı diledi.

Konuşmanın ardından CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Nurten Yonter ile Belediye Başkanı Volkan Nallar tarafından yarışmaya katılan kulüp liderlerine ve hakemlere plaket verildi.

Törende, 9. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları flaması "seda işareti eşliğinde serene toka" edildi.

Yarış Programı

Yarışlar, yarın başlayacak.

