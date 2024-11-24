A Milli Basketbol Takımı, 1041. Maçına Çıkıyor

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda yarın deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak A Milli Basketbol Takımı, bu maçla birlikte tarihindeki 1041. karşılaşmasına çıkacak.

Takım, tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da oynadı ve 88 yıl süresince toplamda 1040 müsabaka gerçekleştirdi. Bu maçlardan 535’ini kazanarak başarıya imza atan Türkiye, 504’ünden mağlubiyetle ayrıldı.

- Bir de Beraberliği Var

A Milli Basketbol Takımı'nın tarihindeki en dikkat çekici istatistiklerden biri de beraberliği. Milliler, İstanbul'da 13 Haziran 1995 tarihinde yapılan özel maçta Makedonya ile 78-78 berabere kalarak tarihine bir not düşmüş oldu.

- Resmi Maçlardaki İlk Galibiyet

Ay-yıldızlı takım, resmi maçlarda ilk galibiyetini 1949 yılında Mısır'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda elde etti. İlk iki maçında Yunanistan ve Fransa'ya yenilen Türkiye, üçüncü karşılaşmada Suriye'yi 43-33 ile geçerek resmi maçlardaki ilk zaferini elde etti.

- En Farklı Skorlar

A Milli Basketbol Takımı, tarihinin en farklı skorlu galibiyetini Libya karşısında elde etti. İzmir'de düzenlenen İslam Ülkeleri Spor Oyunları'nda 29 Eylül 1980 tarihinde 142-45 gibi tarihi bir skorla Libya'yı mağlup etti. Ancak en farklı yenilgilerini ise Hırvatistan ve Fransa karşısında yaşadı; Hırvatistan'a karşı 24 Haziran 1993’te 113-63 ve Fransa’ya karşı 3 Temmuz 2024'te 96-46 ile kaybetti.

- Ergin Ataman Yönetimindeki 78. Maç

Yarın oynanacak karşılaşma, başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki 78. maç olacak. Ataman yönetiminde A Milli Takım, şu ana kadar 77 müsabaka yaptı ve bu karşılaşmalardan 38 galibiyet, 39 mağlubiyet aldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.