A Milli Basketbol Takımı EuroBasket 2025'te İsveç Maçına Hazır

A Milli Basketbol Takımı, İsveç Maçına Hazır
A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 son 16 turunda yarın İsveç ile oynayacağı maça hazırlıklarını tamamladı.
Hazırlıklar ve Kadro
A Grubu'nu 5'te 5 yaparak lider tamamlayan ay-yıldızlı ekip, bir gün iznin ardından başantrenör Ergin Ataman yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.
Karşılaşmanın oynanacağı Arena Riga'nın karşısında yer alan Olimpik Spor Merkezi'ndeki idmana tüm oyuncular katıldı.
Maç Bilgileri
Türkiye-İsveç müsabakası, yarın saat 12.00'de başlayacak.
