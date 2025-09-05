DOLAR
A Milli Basketbol Takımı EuroBasket 2025'te İsveç Maçına Hazır

A Milli Takım, EuroBasket 2025 son 16 turunda yarın İsveç ile oynayacağı maça hazırlıklarını tamamladı; takım Ergin Ataman yönetiminde idman yaptı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 15:17
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 15:54
A Milli Basketbol Takımı EuroBasket 2025'te İsveç Maçına Hazır

A Milli Basketbol Takımı, İsveç Maçına Hazır

A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 son 16 turunda yarın İsveç ile oynayacağı maça hazırlıklarını tamamladı.

Hazırlıklar ve Kadro

A Grubu'nu 5'te 5 yaparak lider tamamlayan ay-yıldızlı ekip, bir gün iznin ardından başantrenör Ergin Ataman yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Karşılaşmanın oynanacağı Arena Riga'nın karşısında yer alan Olimpik Spor Merkezi'ndeki idmana tüm oyuncular katıldı.

Maç Bilgileri

Türkiye-İsveç müsabakası, yarın saat 12.00'de başlayacak.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turu maçında yarın İsveç ile...

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turu maçında yarın İsveç ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarını tamamladı. Antrenman Türkiye Erkek Basketbol Milli Takımı başantrenörü Ergin Ataman'ın (ortada) yönetiminde gerçekleşti.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turu maçında yarın İsveç ile...

