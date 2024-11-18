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A Milli Basketbol Takımı, Macaristan Maçı Hazırlıklarına Start Verdi

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri için Macaristan maçlarına hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 23:07
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 23:07
A Milli Basketbol Takımı, Macaristan Maçı Hazırlıklarına Start Verdi

Hazırlıklar Başladı

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda 22 ve 25 Kasım tarihlerinde Macaristan ile karşılaşacak olan A Milli Basketbol Takımı, hazırlıklarına start verdi.

Ergin Ataman Yönetiminde Antrenman

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan (TBF) yapılan açıklamaya göre, Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen antrenman, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren bu çalışmada, oyuncular savunma ve hücum organizasyonları üzerinde durdu ve taktik idman gerçekleştirdi.

Medya Günü Duyurusu

A Milli Basketbol Takımı, yarın Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenecek medya gününde basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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