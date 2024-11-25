A Milli Basketbol Takımı'nın Macaristan Maçı Kadrosu Açıklandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu 4. maçında Macaristan ile bu akşam deplasmanda oynayacağı müsabakanın 12 kişilik kadrosu belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, milli takımın aday kadrosunda bulunan Doğuş Özdemiroğlu, Shane Larkin, Kerem Kuthan Konan, Göksenin Köksal, Sadık Emir Kabaca, Muhsin Yaşar ve Furkan Korkmaz'ın bu akşamki maçta forma giymeyeceği belirtildi.

Müsabakanın Kadrosu

Müsabakanın 12 kişilik kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Cedi Osman

Ercan Osmani

Erkan Yılmaz

Furkan Haltalı

Kenan Sipahi

Melih Tunca

Onuralp Bitim

Ömer Faruk Yurtseven

Sarper David Mutaf

Şehmus Hazer

Yiğit Arslan

Yiğitcan Saybir

A Milli Takım, Macaristan ile saat 20.00'da Savaria Arena'da karşılaşacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.