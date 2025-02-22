A Milli Erkek Basketbol Takımı, 1043. Maçına Çıkıyor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda yarın İzlanda'ya karşı 1043. maçına çıkacak. 89 yıllık tarihi boyunca 1042 mücadele gerçekleştiren ay-yıldızlı takım, bu karşılaşmaların 536'sını kazanarak önemli bir başarı grafiği çizdi.

Türkiye, ilk maçını 24 Haziran 1936'da Yunanistan ile oynadı. O zamandan bu yana, A Milli Basketbol Takımı 505 kez mağlubiyet yaşarken, yalnızca bir kez beraberlik elde etti. Bu tarihi beraberlik, 13 Haziran 1995'te İstanbul’da Makedonya ile yapılan özel maçta 78-78 sonucuyla gerçekleşti.

En Farklı Galibiyet ve Yenilgiler

Milli takım, tarihinde en farklı galibiyetini Libya'ya karşı elde etti. 29 Eylül 1980'de İzmir'de yapılan İslam Ülkeleri Spor Oyunları'nda Türkiye, Libya’yı tam 97 sayı farkla 142-45 yenmeyi başardı. Öte yandan, A Milli Takım, en ağır yenilgilerini ise Hırvatistan ve Fransa karşısında yaşadı. 24 Haziran 1993'te Hırvatistan'a 113-63, 3 Temmuz 2024'te de Fransa'ya 96-46 skorlarıyla 50 sayı farkla kaybetti.

Resmi Maçlardaki İlk Galibiyet

A Milli Basketbol Takımı, resmi maçlarda ilk galibiyetini 1949 yılında Mısır’da gerçekleşen Avrupa Şampiyonası’nda aldı. İlk iki maçında Yunanistan ve Fransa'ya kaybeden Türkiye, üçüncü maçında Suriye’yi 43-33 yenerek tarihinde önemli bir başarı ulaştı.

Ergin Ataman Yönetiminde 80. Maç

Yarınki İzlanda karşılaşması, başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki 80. maç olacak. Ataman, şu ana kadar 79 müsabakada görev aldı ve bu karşılaşmalardan 39 galibiyet, 40 mağlubiyet ile ayrıldı. A Milli Takım, yarın bu tecrübeli teknik adam yönetiminde yeni bir başarıya imza atmayı hedefliyor.