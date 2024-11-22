A Milli Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Gelişim Merkezi’nde Tarihi Sınav Verdi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Gelişim Merkezi’ndeki ilk maçına çıkarak büyük bir heyecan yaşadı. Resmi açılışı 29 Eylül'de Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesi ile yapılan BGM, organizasyonun milli heyecanına ev sahipliği yapmaya başladı.

İlk milli maç heyecanı, 7 Kasım'da A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki Romanya ile yaptığı karşılaşmayla yaşandı. Ardından, A Milli Erkek Basketbol Takımı, BGM’deki ilk sınavını 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu üçüncü maçında Macaristan ile verdi.

Bakan Bak Maçı İzledi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “12 Dev Adam” olarak bilinen milli takımın Maç'ı izlemek üzere salonda yer aldı. Bakan Bak’a, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ile TBF Yönetim Kurulu üyeleri de eşlik etti.

Tribünler Milli Renklerle Dolduruldu

Basketbol Gelişim Merkezi'nde tribünler, Türk bayrakları ile donatıldı. Maçın coşkusu, 10 bin kişilik ana salonda büyük bir kalabalıkla yaşandı. Maç öncesinde TBF, her koltuğa bir Türk bayrağı bırakarak taraftarlara bu önemli anı paylaşmaları için imkan tanıdı. Taraftarlar, bayraklarla birlikte milli maç coşkusunu doyasıya yaşadı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.