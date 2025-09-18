A Milli Erkek Basketbol Takımı FIBA'da 15 Basamak Yükselip 12. Sıraya Yerleşti

EuroBasket 2025'te gümüş madalya kazanan Türkiye, FIBA dünya sıralamasında 15 basamak atlayarak 686,2 puanla 12. sıraya çıktı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 17:01
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 17:01
A Milli Erkek Basketbol Takımı dünya sıralamasında yükseldi

EuroBasket 2025 başarısı Türkiye'yi üst sıralara taşıdı

EuroBasket 2025'te elde ettiği gümüş madalya ile tarihî bir başarı gösteren A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasında önemli bir sıçrama gerçekleştirdi.

FIBA'nın açıklamasına göre, Türkiye turnuvadaki performansının ardından 15 basamak atlayarak 686,2 puanla 12. sıraya yükseldi.

Sıralamanın üst kısmında liderlik koltuğunda ABD yer alırken, Avrupa şampiyonu olan Almanya bir basamak yükselerek ikinci, Sırbistan ise üçüncü sırada konumlandı.

Bu yükselişle Türkiye, listede Mali ve Güney Afrika'nın ardından en büyük çıkışı yakalayan üçüncü ülke oldu.

FIBA'nın güncellenen puanlama tablosu, Türkiye'nin uluslararası alandaki ivmesini ve EuroBasket 2025'teki başarısının sıralamaya doğrudan etkisini gözler önüne seriyor.

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

