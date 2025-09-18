A Milli Erkek Basketbol Takımı FIBA'da 15 Basamak Yükselip 12. Sıraya Yerleşti

A Milli Erkek Basketbol Takımı dünya sıralamasında yükseldi

EuroBasket 2025 başarısı Türkiye'yi üst sıralara taşıdı

EuroBasket 2025'te elde ettiği gümüş madalya ile tarihî bir başarı gösteren A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasında önemli bir sıçrama gerçekleştirdi.

FIBA'nın açıklamasına göre, Türkiye turnuvadaki performansının ardından 15 basamak atlayarak 686,2 puanla 12. sıraya yükseldi.

Sıralamanın üst kısmında liderlik koltuğunda ABD yer alırken, Avrupa şampiyonu olan Almanya bir basamak yükselerek ikinci, Sırbistan ise üçüncü sırada konumlandı.

Bu yükselişle Türkiye, listede Mali ve Güney Afrika'nın ardından en büyük çıkışı yakalayan üçüncü ülke oldu.

FIBA'nın güncellenen puanlama tablosu, Türkiye'nin uluslararası alandaki ivmesini ve EuroBasket 2025'teki başarısının sıralamaya doğrudan etkisini gözler önüne seriyor.