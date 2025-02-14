A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda İtalya ve İzlanda Maçlarının Aday Kadrosu Açıklandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Yeni Aday Kadro Duyuruldu

FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın İtalya ve İzlanda maçlarına yönelik aday kadrosu belirlendi. Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan resmi açıklamaya göre, ay-yıldızlı takım B Grubu'nda önemli karşılaşmalara hazırlanıyor.

Maç Programı

A Milli Erkek Takımı, 20 Şubat 2024 Perşembe günü saat 20.30'da İtalya ile İstanbul'da, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaşacak. Takım, ardından 23 Şubat 2024 Pazar günü saat 22.30'da deplasmanda İzlanda ile mücadele edecek.

Çalışmalara Başlanıyor

Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde 17 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak olan çalışmalar, millilerin form tutması için önem taşıyor. İşte aday kadroda yer alan oyuncular:

Ercan Osmani

Erkan Yılmaz

Deshane Davis Larkin (Anadolu Efes)

Şehmus Hazer

Furkan Haltalı

Furkan Korkmaz

Kenan Sipahi (Bahçeşehir Koleji)

Yiğit Arslan (Beşiktaş Fibabanka)

Sarper David Mutaf (Bursaspor Yörsan)

Sadık Emir Kabaca (Galatasaray)

Muhsin Yaşar (Karşıyaka)

Yiğitcan Saybir (Tofaş)

Emre Melih Tunca (Türk Telekom)

Erten Gazi (Dinamo Sassari)

Onuralp Bitim (Bayern Münih)

Cedi Osman (Panathinaikos)

Basketbolseverlerin merakla beklediği bu karşılaşmalarda A Milli Takım'a destek vermek için geri sayım sürüyor.