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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Macaristan Kadrosu Açıklandı

Milli takım, Macaristan ile oynayacağı maçların aday kadrosunu duyurdu, 19 oyuncu seçildi.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 18:49
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 18:49
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Macaristan Kadrosu Açıklandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Macaristan Kadrosu Belirlendi

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Macaristan ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu nihayet belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından yapılan açıklamaya göre, milli takımın aday kadrosuna toplam 19 oyuncu çağırıldı.

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda 22 Kasım Cuma günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde ve 25 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Macaristan ile iki önemli karşılaşmaya çıkacak olan ay-yıldızlıların aday kadrosu ise şu şekilde oluştu:

  • Ercan Osmani
  • Doğuş Özdemiroğlu
  • Erkan Yılmaz
  • Shane Larkin (Anadolu Efes)
  • Şehmus Hazer
  • Furkan Haltalı (Bahçeşehir Koleji)
  • Yiğit Arslan
  • Kerem Kuthan Konan (Beşiktaş Fibabanka)
  • Sarper David Mutaf (Bursaspor)
  • Göksenin Köksal
  • Sadık Emir Kabacı (Galatasaray)
  • Muhsin Yaşar
  • Kenan Sipahi (Karşıyaka)
  • Yiğitcan Saybir (TOFAŞ)
  • Emre Melih Tunca (Türk Telekom)
  • Furkan Korkmaz (AS Monaco)
  • Onuralp Bitim (Bayern Münih)
  • Cedi Osman
  • Ömer Faruk Yurtseven (Panathinaikos)

Bu kadro ile A Milli Takım, şampiyonaya güçlü bir hazırlık süreci geçirecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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