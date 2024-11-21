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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Macaristan Maçı Biletleri Tükendi

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yarınki Macaristan maçı biletleri büyük ilgiyle tükendi.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 22:54
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 22:54
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Macaristan Maçı Biletleri Tükendi

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Macaristan Maçı Biletleri Tükendi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda yarın Macaristan ile karşılaşacak. Müsabakanın biletleri hızla tükendi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından yapılan açıklamada, Basketbol Gelişim Merkezi'nde yarın saat 20.30'da gerçekleşecek olan bu önemli karşılaşma için taraftarların gösterdiği yoğun ilgi dikkat çekti. Biletlerin kısa sürede tükenmesi, millî takıma olan desteğin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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