A Milli Erkek Basketbol Takımı Yurda Döndü

EuroBasket 2025'te gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, finalde Almanya'ya yenilerek ikinci olduktan sonra yurda döndü. Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen şampiyonada ay-yıldızlı ekip, İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Coşkulu karşılama

Milli takım kafilesini İstanbul Havalimanı'nda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül ve çok sayıda basketbolsever karşıladı. Taraftarların yoğun ilgisi ve sevgi gösterileri dikkat çekti.

Bakan Osman Aşkın Bak'ın açıklaması

Bakan Bak:

"Bizleri gururlandırdınız, milletimizi sevindirdiniz, müthiş işler yaptınız. Başta Ergin hocamıza madalya ve final hedefi koyduğu, takımı heyecanlandırması ve vizyonu için teşekkür ediyoruz. Sayın başkan Hidayet Türkoğlu ve ekibine takımımıza olanak sağladığı için teşekkür ediyoruz. 12 Dev Adam'ın dönüşü, bu heyecan ve coşkunun artmasıyla Türk basketbolu için önemli bir süreci yaşadık. İnşallah daha iyi şeyler olacak. Milletimizi gururlandığınız için teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza Türk basketboluna ve sporuna verdiği destekler, Basketbol Gelişim Merkezi gibi dünyanın en önemli spor kompleksini kazandırdığı için teşekkür ediyoruz. İnanıyorum ki 12 Dev Adam'ın ayağa kalktı, geliyor. Şampiyon olacak. Hep beraber şampiyonlukları kutlayacağız."

Bak ayrıca, "Alper Şengün'e ortaya koyduğu performansı, kaptan Cedi'ye müthiş liderliği, Ercan'a, Larkin'e, Kenan'a, Şehmuz'a, takıma, Ergin hocaya, bu milleti gururlandırdıkları için şükranlarımı arz ediyorum. Hoş geldiniz. Sizleri seviyoruz. Gurur duyuyoruz. Sizin gibi bir takıma sahip olduğunuz için bu ülke adına şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hidayet Türkoğlu: "Buraya altın madalyayla dönebilirdik"

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, şampiyon olamamanın üzüntüsünü dile getirdi. Türkoğlu, Başantrenör Ergin Ataman'ın ortaya koyduğu hedefin oyuncular tarafından da benimsendiğini belirterek takıma teşekkür etti ve sürecin Türk basketbolu için değerine vurgu yaptı.

Türkoğlu, "Şu an üzüntülüyüz. Çünkü gerçekten buraya altın madalyayla dönebilirdik ama 24 sene sonra madalyayla dönmek bile gerçekten bizi gururlandırdı. İnşallah bu başarı artarak devam edecektir ve o madalya ileride bu ülkeye gelecektir. Çok temiz, çok genç ve geleceği açık bir kadroya sahibiz. Hepsine başarılar diliyorum. Hepsiyle gurur duyuyoruz." dedi.

Ergin Ataman: Gururlu ama üzgün

Başantrenör Ergin Ataman, takımı kadar Türk milletinin de organizasyon süresince verdiği destekten etkilendiğini ifade etti. Ataman, gümüş madalyadan gurur duysalar da şampiyonluğu kaçırdıkları için üzgün olduğunu söyledi.

Ataman, "Şampiyona boyunca her geçen gün artan bir destekle bizleri bağrına basan Türk milletine çok teşekkür ediyoruz. Bu gençler, Türk bayrağını azimle, büyük bir hırsla temsil etti, her maçta en son topa kadar şampiyonluk mücadelesi verdiler, yıllar sonra Avrupa şampiyonalarında bir gümüş madalya kazanma başarısı gösterdiler. Onun için gururluyuz. Ancak tabii ki ben şahsım adına çok üzgünüm. Çünkü Türk milletine şampiyonluğu getirmeyi hayal ediyorduk. Oyuncularımız, federasyonumuz, başkanımız, bakanımız, cumhurbaşkanımızla çok istedik. Ancak maalesef sporda bazen hak ettiğiniz sonuç olamıyor. Son topta şampiyonluğu verdik. Türk halkına, gençliğine basketbolu yeniden sevdirdik. O açıdan bu çocukların hepsine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Takım kaptanı ve oyunculardan duygular

Kaptan Cedi Osman, ellerinden geleni yapmalarına rağmen kupaya ulaşamadıklarını belirterek, "Bu 21 gün boyunca sizin desteğinizi hep hissettik. Hep yanımızda oldunuz. Tabii ki gönül buraya kupayla, altın madalyayla dönmek isterdi. Ancak başaramadık. İnanın elimizden gelenin en iyisini yaptık. Umarım sizleri birazcık gururlandırabilmişizdir. Biz elimizden gelenin en iyisini yaptık ama sizin desteğiniz olmadan tabii buralara gelmek gerçekten çok zor olurdu." dedi.

Alperen Şengün ise turnuva boyunca gösterilen dayanışmaya dikkat çekerek, "Hepinize bütün turnuva boyunca bize destek verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok istedik, inandık. Bütün turnuva boyunca kenetlendik, aile olduk ancak şampiyonluğu alamadık. En azından uzun yıllar sonra böyle bir ortam yakaladığımız, başarı elde ettiğimiz için çok mutluyuz. Yine buralara geri geleceğimizin sözünü veriyoruz. 12 Dev Adam ruhu geri döndü. Aile olarak geri döndük. İnşallah biz buralara tekrar geleceğiz. Önümüzde koskoca yıllarımız var. Daha genciz inşallah sözümüzü tutacağız ve o kupayla bir gün ülkemize döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye, EuroBasket 2025'te elde edilen bu başarıyı ve takımın gösterdiği performansı büyük bir gururla karşıladı. Milli takımın geleceğe dönük umut veren kadrosu ve ortaya konan mücadele, Türk basketbolunda yeni bir ivme olarak değerlendiriliyor.