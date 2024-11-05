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A Milli Erkek Buz Hokeyi Takımı İstanbul'da Hazırlanıyor

A Milli Erkek Buz Hokeyi Takımı'nın hazırlık kampı, Silivrikapı Buz Pisti'nde 10 Kasım'a kadar sürecek.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 11:46
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 11:46
A Milli Erkek Buz Hokeyi Takımı İstanbul'da Hazırlanıyor

A Milli Erkek Buz Hokeyi Takımı İstanbul'da Toplanıyor

A Milli Erkek Buz Hokeyi Takımı, yeni sezon için hazırlık kampını İstanbul'da gerçekleştirecek. Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, kamptaki önemli detaylar paylaşıldı.

Kamp Tarihleri

Millilerin hazırlık kampı, 10 Kasım'a kadar Silivrikapı Buz Pisti'nde gerçekleştirilecek. Bu süreç, sporcuların performanslarını artırmak ve takım ruhunu güçlendirmek amacıyla planlandı.

Kampa Katılacak Sporcular

Kamp boyunca, şu milli sporcular yer alacak:

  • Mustafa Alp Fındıkoğlu
  • Gökalp Solak
  • Sava Voronov
  • Serdar Ali Gök
  • Mehmet Ayberk Karadağ
  • Çağan Ege Odabaş
  • Kayra Aydos
  • Hamza Yavuz
  • Ömer Faruk Altay
  • Muhammet Hamza Karaman
  • Oğuz Karakoç
  • Bertan Demirdelen
  • Arhan Kuzey Girgin
  • Haktan Kabay
  • Osman Çolak
  • Ömer Faruk Kars
  • Emir Ali Seçer
  • Oğulcan Heja Kızılkaya
  • Yusuf Kenan Kars
  • Sait Bingöl
  • Murat Can Kızılkaya
  • Ferhat Bakal
  • Ogün Kadir Uzunali
  • Emre Faner
  • Emin İnandı
  • Furkan Şentürk
  • Osman Emin Meydancı

Bu kamp ile birlikte, milli takımın uluslararası alandaki performansının artması bekleniyor. Sporcular, gelecek turnuvalara en iyi şekilde hazırlanmak üzere çalışmalarını sürdürecekler.

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