A Milli Erkek Buz Hokeyi Takımı İstanbul'da Hazırlanıyor

A Milli Erkek Buz Hokeyi Takımı İstanbul'da Toplanıyor

A Milli Erkek Buz Hokeyi Takımı, yeni sezon için hazırlık kampını İstanbul'da gerçekleştirecek. Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, kamptaki önemli detaylar paylaşıldı.

Kamp Tarihleri

Millilerin hazırlık kampı, 10 Kasım'a kadar Silivrikapı Buz Pisti'nde gerçekleştirilecek. Bu süreç, sporcuların performanslarını artırmak ve takım ruhunu güçlendirmek amacıyla planlandı.

Kampa Katılacak Sporcular

Kamp boyunca, şu milli sporcular yer alacak:

Mustafa Alp Fındıkoğlu

Gökalp Solak

Sava Voronov

Serdar Ali Gök

Mehmet Ayberk Karadağ

Çağan Ege Odabaş

Kayra Aydos

Hamza Yavuz

Ömer Faruk Altay

Muhammet Hamza Karaman

Oğuz Karakoç

Bertan Demirdelen

Arhan Kuzey Girgin

Haktan Kabay

Osman Çolak

Ömer Faruk Kars

Emir Ali Seçer

Oğulcan Heja Kızılkaya

Yusuf Kenan Kars

Sait Bingöl

Murat Can Kızılkaya

Ferhat Bakal

Ogün Kadir Uzunali

Emre Faner

Emin İnandı

Furkan Şentürk

Osman Emin Meydancı

Bu kamp ile birlikte, milli takımın uluslararası alandaki performansının artması bekleniyor. Sporcular, gelecek turnuvalara en iyi şekilde hazırlanmak üzere çalışmalarını sürdürecekler.