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A Milli Erkek Hentbol Takımı, Almanya'yı Ağırlıyor!

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Almanya ile EHF 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde önemli bir karşılaşmaya hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 13:12
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 13:49
A Milli Erkek Hentbol Takımı, Almanya'yı Ağırlıyor!

Milli Takım, Almanya'ya Hazırlanıyor

A Milli Erkek Hentbol Takımı, EHF 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. Grup'taki ikinci maçında yarın Almanya'yı konuk edecek. Karşılaşma, Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda saat 17:10'da başlayacak.

Başantrenör Rios'dan Açıklamalar

Maç öncesi basın toplantısında, başantrenör Daniel Gordo Rios önemli değerlendirmelerde bulundu. Eleme maçlarının ilkinde Avusturya ile oynadıkları mücadeleyi hatırlatan Rios, "İyi bir hava yakaladık. Çok güçlü bir rakipte dengeli bir maç çıkardık. Hatalarımız oldu fakat bunlardan ders alarak ilerleyeceğiz. Doğru yolda olduğumuza inanıyorum," dedi.

Rios, Almanya'nın güçlü bir takım olduğunu vurgulayarak, "Az gol yiyerek, bu müsabakada galip çıkmak için en iyi şekilde mücadele edeceğiz. Umarım yarın salon dolar. Seyircilere iyi bir maç izletmek ve olumlu bir sonuç elde etmek istiyoruz," ifadelerini kullandı.

Milli Oyuncu Doruk Pehlivan'ın Görüşleri

Milli hentbolcu Doruk Pehlivan, Almanya'nın dünyanın en iyi hentbol ülkelerinden biri olduğunu belirterek, "Bu durum bizim için büyük bir motivasyon kaynağı. Yarın burada büyük isimler olacak ve elimizden gelenin en iyisini yaparak kafa kafaya bir mücadele sergileyeceğimize inanıyoruz. Türk hentbolunun seviyesini göstermek istiyoruz," dedi.

Doruk, Avrupa'daki deneyimlerinden bahsederek, "Almanya'da tanıdık yüzler var ve son olimpiyatta gümüş madalya kazanan kadro burada. Böyle bir sahnede kalitemizi ve performansımızı sergilemek için büyük bir fırsat," dedi.

Hatırlatmak gerekirse, A Milli Erkek Hentbol Takımı, elemelere çıktığı ilk karşılaşmada Avusturya'ya 31-28 mağlup olmuştu.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, EHF 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. Grup'taki ikinci maçında...

A Milli Erkek Hentbol Takımı, EHF 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. Grup'taki ikinci maçında Almanya'yı ağırlayacak. Milli hentbolcu Doruk Pehlivan, Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, EHF 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. Grup'taki ikinci maçında...

A Milli Erkek Hentbol Takımı, EHF 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. Grup'taki ikinci maçında Almanya'yı ağırlayacak. Milli hentbolcu Doruk Pehlivan, Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

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