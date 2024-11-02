A Milli Erkek Hentbol Takımı Avusturya Maçına Hazırlanıyor

A Milli Erkek Hentbol Takımı’nın Avusturya Maçı Hazırlığı

A Milli Erkek Hentbol Takımı, EHF Erkekler 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında 4 Kasım'da Avusturya'da kampa girecek. Avusturya ile oynanacak bu karşılaşma, Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen program dahilinde gerçekleştirilecek.

Maç Detayları

Başantrenör Daniel Gordo Rios yönetimindeki milli takım, 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. Grup'taki ilk maçını 7 Kasım’da Avusturya'nın Bregenz kentindeki Handball Arena Rieden-Vorkloster salonunda TSİ 20.00'de gerçekleştirecek.

Ayrıca, milli takımın gruptaki ikinci maçı ise 10 Kasım’da saat 17.10’da Ankara'da bulunan THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda Almanya ile yapılacak. Her iki karşılaşma da TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayınlanacak.

Kadro

Kaleciler: Yunus Özmusul (DEPSAŞ Enerji As), Enis Yatkın (Beşiktaş), Mehmet Emre (Nilüfer Belediyespor)

Yunus Özmusul (DEPSAŞ Enerji As), Enis Yatkın (Beşiktaş), Mehmet Emre (Nilüfer Belediyespor) Sol Kanat: Samet Kanberoğlu (DEPSAŞ Enerji As), Enis Harun Hacıoğlu (Beşiktaş)

Samet Kanberoğlu (DEPSAŞ Enerji As), Enis Harun Hacıoğlu (Beşiktaş) Sol Oyun Kurucu: Doruk Pehlivan (HC Elbflorenz), Halil İbrahim Öztürk (Spor Toto), Baran Nalbantoğlu (Beşiktaş)

Doruk Pehlivan (HC Elbflorenz), Halil İbrahim Öztürk (Spor Toto), Baran Nalbantoğlu (Beşiktaş) Orta Oyun Kurucu: Ozan Erdoğan (CSM Foscani), Onur Ersin (Beykoz Belediyespor), Ali Emre Babacan (Beykoz Belediyespor)

Ozan Erdoğan (CSM Foscani), Onur Ersin (Beykoz Belediyespor), Ali Emre Babacan (Beykoz Belediyespor) Sağ Oyun Kurucu: Durmuş Ali Tınkır (Spor Toto), Eyüp Arda Yıldız (Beşiktaş)

Durmuş Ali Tınkır (Spor Toto), Eyüp Arda Yıldız (Beşiktaş) Sağ Kanat: Şevket Yağmuroğlu (Beşiktaş), Görkem Biçer (Nilüfer Belediyespor)

Şevket Yağmuroğlu (Beşiktaş), Görkem Biçer (Nilüfer Belediyespor) Pivot: İlkan Keleşoğlu (CSM Foscani), Koray Ayar (TSV Hannover Burgdorf), Alper Aydın (Beşiktaş)

Maç Programı

7 Kasım: TSİ 20.00 Avusturya-Türkiye

10 Kasım: 17.10 Türkiye-Almanya

12-13 Mart: Türkiye-İsviçre

15-16 Mart: İsviçre-Türkiye

7-8 Mayıs: Türkiye-Avusturya

11 Mayıs: Almanya-Türkiye

Hentbolseverler, milli takımın bu zor karşılaşmalarında destek için ekran başında yerini alacak.