A Milli Erkek Hentbol Takımı'nda Daniel Gordo Rios Dönemi Sona Erdi

Türkiye Hentbol Federasyonu, A Milli Erkek Hentbol Takımı başantrenörlüğünü yürüten İspanyol Daniel Gordo Rios ile yollarını ayırdığını resmi bir açıklama ile duyurdu.

Federasyonun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 4 Ocak 2024 tarihinde göreve başlayan Rios'un, milli takıma sağladığı katkılar ve özverili çalışmaları için teşekkür edildi. Açıklamada, "Milli takımımıza kattığı değerli katkılar, emeği ve özverili çalışmaları için kendisine teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Daniel Gordo Rios'un ayrılığı, A Milli Erkek Hentbol Takımı için yeni bir dönem ve fırsatlar sunarken, taraftarlar yeni bir koçun kim olacağına dair merak içinde.