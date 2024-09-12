A Milli Erkek Tenis Takımı, Davis Kupası'nda Avusturya ile Randevuda

A Milli Erkek Tenis Takımı Avusturya ile Karşılaşıyor

A Milli Erkek Tenis Takımı, Davis Kupası Dünya Grubu 1 serisi kapsamında yarın Avusturya ile karşılaşacak. Bu heyecan dolu mücadele, Türkiye Tenis Federasyonu tarafından duyuruldu.

Maç Detayları

Karşılaşmalar, 13-14 Eylül tarihlerinde Bad Waltersdorf kasabasındaki Sportaktivpark'ta gerçekleştirilecek.

Takım Kadrosu

Türkiye, Yankı Erel, Cem İlkel, Altuğ Çelikbilek, Cengiz Aksu ve Koray Kırcı gibi güçlü oyunculardan oluşuyor. Rakipleri Avusturya ise kadrosunda Jurij Rodionov, Filip Misolic, Lukas Neumayer, Lucas Miedler ve Alexander Erler ile çıkacak.

Önemi ve Hedefler

Toprak kortta oynanacak bu seriyi kazanacak takım, Davis Kupası Finalleri öncesi son aşama elemelere katılma hakkını elde edecek. Kaybeden ekip ise Dünya Grubu 1'de kalabilmek için play-off mücadeleleri oynayacak.