A Milli Erkek Tenis Takımı'nın Davis Kupası'ndaki Yenilgisi

A Milli Erkek Tenis Takımı, Davis Kupası'nda Avusturya'ya Yenildi

A Milli Erkek Tenis Takımı, Davis Kupası Dünya Grubu 1 serisinde Avusturya'ya 3-0 mağlup oldu. Türkiye Tenis Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalara Avusturya'nın Bad Waltersdorf kasabasındaki Sportaktivpark ev sahipliği yaptı.

İlk Gün Maçları

Serinin ilk gününde Yankı Erel, klasmanda 170. sırada bulunan Jurij Rodionov'a karşı 6-3 ve 6-4'lik setlerle kaybetti. İkinci maçta Cem İlkel, klasmanın 206. basamağındaki Lukas Neumayer ile karşılaştı. Ancak yoğun yağış ve aydınlatmanın yetersizliği nedeniyle bu mücadele geç bir saatte başladı ve 5-5'te tamamlanamadı. Maç, 14 Eylül Cumartesi'ye ertelendi. Ertesi gün tamamlanan karşılaşmada, Neumayer maçı 7-6 ve 6-2'lik setlerle kazanarak Avusturya'ya ikinci galibiyeti getirdi.

Çiftler Maçı

Avusturya 2-0 öne geçtikten sonra, çiftler maçı yoğun yağış sebebiyle ancak bir süre sonra yapılabildi. Yankı Erel ve Altuğ Çelikbilek ikilisi, Alexander Erler ve Lucas Miedler çiftine karşı oynadıkları maçta 6-3 ve 6-4'lük setlerle mağlup olarak, Avusturya'nın 3-0'lık galibiyet serisini tamamlamasına sebep oldular.

Gelecek Planları

A Milli Erkek Takımı, bu yenilginin ardından gelecek yıl Şubat ayında Davis Kupası Dünya Grubu 1 Play-Off'ta mücadele edecek.