A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası'nda Kanada ile Liderlik Maçı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Kanada ile G Grubu liderliği için karşılaşacak

Manila'da kritik randevu: Liderlik ve rövanş havası

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'de düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası kapsamında yarın Kanada ile G Grubu liderliği için mücadele edecek.

Karşılaşma, Başkent Manila'da yarın TSİ 09.00'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

Ay-yıldızlılar, G Grubu'ndaki ilk maçında Japonya'yı 3-0, ikinci müsabakasında ise Libya'yı 3-1 yenmiş; böylece 2'de 2 yaparak son 16 turuna yükselmeyi garantilemişti.

Kanada da tıpkı Türkiye gibi Libya'yı 3-1, Japonya'yı da 3-0 yenerek grupta 2'de 2 yaptı; ancak şu anda averajla ikinci sırada bulunuyor.

Yarınki maç, grup liderliğinin belirlenmesi açısından belirleyici olacak.