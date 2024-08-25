A Milli Erkek Voleybol Takımı Danimarka'ya Yenildi

2026 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri Başladı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubundaki ilk maçında Danimarka ile karşı karşıya geldi.

Danimarka'daki Maçın Detayları

Maç, Middelfart kentinde gerçekleşti ve millilerimiz, rakiplerine karşı üç set boyunca sıkı bir mücadele verdiler. Ancak, set sonuçları 25-23, 25-23 ve 27-25 olarak sonuçlandı ve Türkiye, maçtan 3-0'lık bir yenilgiyle ayrıldı.

Gelecek Mücadele

A Milli Erkek Voleybol Takımı, gruptaki ikinci maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Milli takım, 29 Ağustos Perşembe günü Ankara'da bulunan TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda Macaristan'ı konuk edecek.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası elemelerindeki ilk maçında deplasmanda Danimarka'ya 3-0 yenildi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası elemelerindeki ilk maçında deplasmanda Danimarka'ya 3-0 yenildi.