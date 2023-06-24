A Milli Erkek Voleybol Takımı Dörtlü Final'de finale yükseldi
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dörtlü Final yarı finalinde Çekya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi. Finalde Ukrayna ile karşılaşacaklar.
A Milli Erkek Voleybol Takımı finale yükseldi
Hırvatistan'ın Zadar kentinde düzenlenen Dörtlü Final yarı finalinde Çekya'yı 3-2 yenen milli takım, finale yükseldi. Yarı finaldeki diğer takımlardan Ukrayna, 25-23, 21-25, 25-21 ve 25-12'lik setlerle Hırvatistan'ı 3-1 yenerek finalde A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın rakibi oldu. Yarın TSİ 21.00'de oynanacak final maçı TRT Spor'dan canlı yayımlanacak. Çekya ile Hırvatistan ise yarın TSİ 18.00'de üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.
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