A Milli Futbol Takımı-Bulgaristan maçı biletleri genel satışta (11 Ekim)

A Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan maçı biletleri genel satışa çıktı. Maç 11 Ekim TSİ 21.45'te Sofya Vasil Levski Ulusal Stadı'nda oynanacak.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 13:35
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 13:35
DÜZELTME

Haberimizde sehven yer alan 11 Eylül ifadesi, 11 Ekim olarak düzeltilmiştir.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nun üçüncü haftasında Bulgaristan ile 11 Ekim'de deplasmanda yapacağı maçın genel bilet satışına başlandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, mücadelenin Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacağı ve biletlerin genel satışa çıktığı belirtildi.

Taraftarların bin 750 lira olarak belirlenen misafir tribün biletlerini www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama üzerinden temin edebilecekleri aktarıldı.

Bilet satışında Passolig kart zorunluluğu aranmayacağı kaydedildi.

