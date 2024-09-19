A Milli Futbol Takımı FIFA Sıralamasında 26. Sırada Kalıyor

A Milli Futbol Takımı'nın Durumu

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 26. basamağını korudu. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği tarafından açıklanan eylül ayı sıralamasına göre, Türkiye, 1538,52 puanla 26. sırada yer aldı.

Top 10 Ülkeler 2023

Bu sıralamada, Arjantin zirveyi elinde tutmaya devam ederken, ilk 15 basamakta herhangi bir değişiklik gözlemlenmedi. FIFA, bir sonraki dünya sıralamasını 24 Ekim tarihinde açıklayacak.