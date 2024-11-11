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A Milli Futbol Takımı Galler Maçına Hazırlanıyor

A Milli Futbol Takımı, 16 Kasım'da Galler ile yapacağı maç için Kayseri'de hazırlıklara başladı.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 20:08
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 20:23
A Milli Futbol Takımı Galler Maçına Hazırlanıyor

A Milli Futbol Takımı Galler Maçına Hazırlanıyor

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 16 Kasım Cumartesi günü Kayseri'de Galler ile yapacağı beşinci maç için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın tamamı basına açık olarak yapıldı.

İdmanda, seyahat programı nedeniyle akşam saatlerinde kampa katılacak olan Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Altay Bayındır ve Deniz Gül yer almadı. Bu dört oyuncunun yerine Ümit Milli Takım'dan Emre Bilgin, Cihan Çanak, Mustafa Hekimoğlu ve Yunus Emre Konak katıldı.

Öte yandan, Ferdi Kadıoğlu sol ayak baş parmağındaki kapsül yırtılması, Ahmed Kutucu sol arka adalesindeki gerilme ve ödem, Emirhan Topçu ise dişindeki apse ve ateş nedeniyle idmana katılamadı.

Büyük bölümü yağış altında geçen antrenman, ısınma hareketleriyle başlayıp, pas ve top kapma çalışması ile devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maç ile sona erdi.

Milli takımın çalışmasını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Ceyhun Kazancı ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri de takip etti.

Ay-yıldızlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Galler karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 16 Kasım'da Kayseri'de Galler ve 19 Kasım'da...

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 16 Kasım'da Kayseri'de Galler ve 19 Kasım'da deplasmanda Karadağ ile oynayacağı maçlar öncesinde ilk idmanını teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Milli futbolcular; Arda Güler (solda), Kenan Yıldız (sağ 2) ve Melih Demiral (sağda) da antrenmanda yer aldı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 16 Kasım'da Kayseri'de Galler ve 19 Kasım'da...

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 16 Kasım'da Kayseri'de Galler ve 19 Kasım'da deplasmanda Karadağ ile oynayacağı maçlar öncesinde ilk idmanını teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Milli futbolcular; Arda Güler (solda), Kenan Yıldız (sağ 2) ve Melih Demiral (sağda) da antrenmanda yer aldı.

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