A Milli Futbol Takımı Galler Maçına Hazırlanıyor

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 16 Kasım Cumartesi günü Galler ile Kayseri'de oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İdman, kuvvet ve çabukluk çalışmalarıyla devam ederek taktik varyasyonlar üzerinde duruldu ve turnuva şeklinde düzenlenen maçlarla tamamlandı.

İdmanda, sol arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Ahmed Kutucu yer almadı. Yüksek ateş nedeniyle 2 gündür idmanlarda bulunmayan Emirhan Topçu, takımla birlikte çalışmalara katıldı. Hakan Çalhanoğlu ise takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.

Ay-yıldızlıların antrenmanını TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Ceyhun Kazancı ve Genel Sekreter Abdullah Ayaz tribünden takip etti. Milliler, yarın saat 16.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla Galler müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.