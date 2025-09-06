DOLAR
A Milli Futbol Takımı İspanya Maçı İçin Hazır

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda İspanya maçı öncesi MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda son antrenmanını tamamladı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 21:12
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 21:12
A Milli Futbol Takımı İspanya Maçı İçin Hazır

A Milli Futbol Takımı İspanya maçı için son provayı yaptı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında yarın İspanya'yı konuk edecek A Milli Futbol Takımı, karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Antrenmanda dikkat çeken ayrıntılar

Karşılaşmanın oynanacağı MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda teknik direktör Vincenzo Montella idaresindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Çalışma öncesinde teknik ekip ve futbolcular saha ortasında birlikte fotoğraf çektirdi.

Antrenman ısınma hareketleriyle başladı; basına açık bölüm koşu ve pas çalışmasıyla tamamlandı. Basına kapalı bölümde ise İspanya karşılaşmasına yönelik taktik çalışmalar yapıldığı belirtildi.

İdmanda oyuncuların oldukça neşeli olduğu gözlendi, takım son provayı moral ve disiplinle tamamladı.

Türkiye-İspanya karşılaşması, yarın saat 21.45'te başlayacak.

