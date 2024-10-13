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A Milli Futbol Takımı İzlanda ile Kritik Maçta Karşılaşacak

Ay-yıldızlı ekip, UEFA Uluslar Ligi dördüncü maçında İzlanda'ya konuk oluyor. Maç canlı yayınla TSİ 21.45'te ekranlarda.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 09:22
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 09:22
A Milli Futbol Takımı İzlanda ile Kritik Maçta Karşılaşacak

A Milli Futbol Takımı İzlanda ile Deplasmanda Karşılaşacak

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki dördüncü karşılaşmasında yarın İzlanda ile mücadele edecek.

Mücadelenin Detayları

Başkent Reykjavik'te bulunan Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak olan bu önemli maç, TSİ 21.45'te başlayacak ve TV8 kanalından canlı yayınlanacak.

Hakem Atamaları

Karşılaşmayı, Polonya Futbol Federasyonu'ndan Damian Sylwestrzak yönetecek. Sylwestrzak'a yardımcı hakemlik yapacak olan isimler ise Paweł Sokolnicki ve Bartosz Kaszynski olacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Marcin Kochanek olarak belirlendi.

Gruplarda Son Durum

Türkiye, gruptaki ilk maçında Galler ile 0-0 berabere kalırken, İzmir'de İzlanda'yı 3-1 mağlup etti ve ardından Karadağ karşısında 1-0 galip geldi.

İzlanda ise, grubun diğer karşılaşmalarında 2-0'lık Karadağ galibiyeti ile başladı, Türkiye'ye 3-1 yenildi ve son maçında Galler ile 2-2 berabere kaldı. Türkiye, 7 puanla lider durumdayken, Galler 5 puanla ikinci, İzlanda ise 4 puanla üçüncü sırada yer almakta. Karadağ ise grupta puansız bulunuyor.

Karşılaşma Öncesi Eksikler

A Milli Takım, İzlanda maçı öncesinde iki eksik ile sahaya çıkacak. Barış Alper Yılmaz, sağ arka adalesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek. Ayrıca, kart cezası nedeniyle Kaan Ayhan da bu maçta yer alamayacak.

Türkiye'nin İzlanda Maçı Kadrosu

A Milli Takım'ın İzlanda karşısındaki aday kadrosunda şu oyuncular yer almakta:

  • Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Berke Özer (ikas Eyüpspor)
  • Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma)
  • Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica)
  • Forvet: Ahmed Kutucu (ikas Eyüpspor), Arda Güler (Real Madrid), Yunus Akgün (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Getafe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)

Ayrıca, aynı gün Galler ile Karadağ takımları da TSİ 21.45'te karşı karşıya gelecek.

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