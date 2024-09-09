Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

A Milli Futbol Takımı İzlanda'yı 3-1 Yenerek Şampiyonluk Yolunda İvme Kazandı

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi'nde İzlanda'yı 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 23:42
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 23:42
A Milli Futbol Takımı İzlanda'yı 3-1 Yenerek Şampiyonluk Yolunda İvme Kazandı

A Milli Futbol Takımı, İzlanda Karşısında Kendi Evinde Galip Geldi

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'un ikinci karşılaşmasında İzlanda'yı 3-1 yenerek büyük bir başarıya imza attı.

Maçın Detayları

Oynanan mücadele, takımızın güçlü bir performans sergilemesiyle dikkat çekti. Maçın başından itibaren üstünlük kuran A Milli Takım, rakip kalede etkili ataklar geliştirdi.

Öne Çıkan İsimler

Gole giden yolda takımın yıldızları önemli katkılar sağladı. İzlanda kalesine giden yolda yılmadan mücadele eden A Milliler, bu maçta hem takım oyununu hem de bireysel yetenekleriyle göz doldurdu.

Gelecek Hedefleri

Bu galibiyet, A Milli Takımımızın şampiyonluk yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Sıradaki maçlarda da aynı başarıyı sürdürmeyi hedefliyoruz.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret 2025'te OVP Etkisi ile Yeniden Belirleniyor

Fiat Egea İçin Eylül Ayı Özel Kredi Kampanyası: %2,99 Faiz ve Esnek Ödeme Seçenekleriyle Aracınıza Kavuşun

Kıyı Emniyeti KPSS'li ve KPSS'siz Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Tarihleri Açıklandı

Real Madrid'de Arda Güler Krizi: Sakıncalı Durumlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Real Madrid'de Arda Güler Krizi: Sakıncalı Durumlar

Kıyı Emniyeti KPSS'li ve KPSS'siz Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Tarihleri Açıklandı

Çinli Otomobil Devi BYD, 2025 Han Sedan Modelini Tanıttı: Fiyat ve Teknolojisi ile TOGG T10x'e Rakip Oldu

10 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Asgari Ücret 2025'te OVP Etkisi ile Yeniden Belirleniyor

Emekli maaş zammı ile promosyon yarışı kızıştı

O İlde 77 Bin Liraya Tarla İhalesi

TOKİ'den Yeni Konut Satışı: 2+1 ve 3+1 Daireler İle Ev Sahibi Olun!

Yapı Kredi'den 1050 TL'ye Kadar İndirim Fırsatı!

EBYU İŞKUR Üzerinden 40 Yaş Altı Kadın/ErkekTemizlik Personeli Alım İlanını Az Önce Açtı

Akbank’tan Rekor Değerde Promosyon Ödemesi

Fiat Egea İçin Eylül Ayı Özel Kredi Kampanyası: %2,99 Faiz ve Esnek Ödeme Seçenekleriyle Aracınıza Kavuşun