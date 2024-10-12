A Milli Futbol Takımı İzlanda Yolunda

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 14 Ekim Pazartesi günü yapılacak olan maç için İzlanda'ya doğru yola çıktı. İstanbul'dan hareket eden takım, İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te mücadele edecek.

Uçuş Detayları

Ay-yıldızlı takım, Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan kalkan özel uçağıyla yolculuğuna başladı. Özel uçağın hızlı ve konforlu olması, oyuncuların müsabakaya odaklanmalarına olanak tanıyacak.

Hazırlıklar Devam Ediyor

Takım, yarın yapacağı antrenman ile İzlanda'da karşılaşacakları maç için son hazırlıklarını tamamlayacak. Futbolseverler, mücadeleyi dört gözle bekliyor.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda İzlanda ile yapacağı maç için bu ülkeye gitti. Kafilede teknik direktör Vincenzo Montella (solda) yer aldı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda İzlanda ile yapacağı maç için bu ülkeye gitti. Kafilede teknik direktör Vincenzo Montella (solda) yer aldı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda İzlanda ile yapacağı maç için bu ülkeye gitti. Kafilede teknik direktör Vincenzo Montella (solda) yer aldı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda İzlanda ile yapacağı maç için bu ülkeye gitti. Kafilede teknik direktör Vincenzo Montella (solda) yer aldı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda İzlanda ile yapacağı maç için bu ülkeye gitti. Kafilede teknik direktör Vincenzo Montella (solda) yer aldı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda İzlanda ile yapacağı maç için bu ülkeye gitti. Kafilede teknik direktör Vincenzo Montella (solda) yer aldı.