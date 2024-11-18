A Milli Futbol Takımı, Karadağ Maçına Hazır!

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 6. maçında yarın Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımımız, Kayseri'de gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Antrenman Detayları

RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu. Isınma hareketleri ile başlayan idman, daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

Sakatlık Durumu

Kasık bölgesindeki sakatlığı nedeniyle tedavi sürecine giren kaptan Hakan Çalhanoğlu, idmanda yer almadı. Bu durum, takım ruhunu etkileyebilir ancak diğer oyuncular elinden geleni yapmaya hazır.

Maç Bilgileri

A Milli Takım kafilesi, saat 16.00'da Türk Hava Yolları'na ait uçakla Kayseri'den Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya hareket edecek. Niksic Şehir Stadı'nda oynanacak olan Türkiye-Karadağ maçı, yarın saat 22.45'te başlayacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 6. maçında Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Kayseri'de RHG EnerTürk Enerji﻿ Stadı'nda yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı. İdman teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirildi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 6. maçında Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Kayseri'de RHG EnerTürk Enerji﻿ Stadı'nda yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı. İdman teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirildi.