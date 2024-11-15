A Milli Futbol Takımı Kayseri'de Galler'i Ağırlıyor

A Milli Futbol Takımı'na Kayseri'de Uğurlu Geliyor

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki beşinci maçında yarın Galler'i konuk edecek olan A Milli Futbol Takımı, Kayseri'deki 4. müsabakasına hazırlıklarını sürdürüyor. Ay-yıldızlı takım, Kayseri'de daha önce oynadığı 3 maçı da kazanarak burada galibiyet serisi yakalamış durumda.

Kazanan Taraf Olacak mı?

A Milli Takım, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynayacağı bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılması için elinden geleni yapacak. Kayseri'deki ilk milli maçını 2 Haziran 2009'da Azerbaycan ile gerçekleştiren milliler, o dönemdeki mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanmıştı.

A Milli Takım'ın Kayseri'deki resmi maç serüveni 2010 Dünya Kupası elemelerindeki Estonya mücadelesiyle başladı. 5 Eylül 2009'da oynanan 4-2'lik galibiyette golleri Tuncay Şanlı (2), Sercan Yıldırım ve Arda Turan kaydetti.

Daha sonra, 6 Eylül 2013'te Andorra ile oynanan karşılaşmada milli takım, rakibini 5-0 mağlup ederek tarihindeki en farklı galibiyetlerden birine imza attı. Umut Bulut'un hat-trick yaptığı bu mücadelede golleri yine Burak Yılmaz ve Arda Turan tamamladı.

Anadolu'daki Başarılar

A Milli Futbol Takımı, Anadolu'da oynadığı maçlarda gösterdiği üstün performansla dikkat çekiyor. İstanbul dışında Türkiye'de oynadığı 129 maçta, 62 galibiyet, 31 beraberlik ve 36 yenilgi alarak rakiplerine üstünlük sağladı.

A Milli Takım'ın Anadolu'daki maçları ve sonuçları ise oldukça başarılı bir tablo sunuyor:

Adana: 5 Ocak Fatih Terim - 2-1

Alanya: Oba - 2-0

Aslancak - 1-0

Ankara: 19 Mayıs - 2-0

Antalya: 10-6

Bursa: Büyükşehir Belediyesi ve Atatürk - toplam 4 galibiyet

Diğer şehirlerden başarılı sonuçlar

Kısa bir süre sonra Galler ile yapılacak mücadelede, millilerin Kayseri'de bir kez daha galip geleceği umut ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.