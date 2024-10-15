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A Milli Futbol Takımı, Montella ile Tarihe Geçti

A Milli Takım, Montella yönetiminde İzlanda'yı 4-2 yenerek tarihi bir galibiyet elde etti. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 15.10.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 11:15
A Milli Futbol Takımı, Montella ile Tarihe Geçti

A Milli Takım Tarihe Geçti

Vincenzo Montella'nın teknik direktörlüğündeki A Milli Futbol Takımı, İzlanda'ya karşı oynadığı UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup dördüncü maçında, 4-2'lik skorla tarihindeki ilk deplasman galibiyetini alarak dikkatleri üzerine çekti.

İzlanda Deplasmanında Tarihi Başarı

Geçmişte İzlanda'da 7 kez sahaya çıkan ay-yıldızlı ekip, 6 yenilgi ve 1 beraberlik ile kötü bir performans sergilemişti. Ancak, dünkü karşılaşma ile bu kötü gidişe son veren Türkiye, tarihinde bu deplasmanda daha önce yalnızca 3 gol atabilirken, bu maçta 4 gol kaydetti.

Montella'nın İlkleri

Montella’nın göreve gelmesiyle birlikte, A Milli Takım birçok ilk yaşadı. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası elemlerini lider tamamlayarak büyük bir başarı elde eden Türkiye, aynı zamanda büyük bir turnuvaya eleme grubunu lider tamamlayarak katılan ilk teknik direktör oldu. Ayrıca, çeyrek finale yükselme başarısını da gösterdi.

Gollerin Yıldızı: Kerem Aktürkoğlu

A Milli Takım'ın attığı 8 golün yarısına tek başına imza atan Kerem Aktürkoğlu, İzlanda karşısında 4 golün 4'ünü de atarak dikkat çekti. Kerem’in ardından 2 gol atan İrfan Can Kahveci, milli takımın en çok gol atan ikinci oyuncusu oldu.

Gruptaki Durum

Son 4 maçın ardından 3 galibiyet ve 1 beraberlik ile 10 puan toplayan Türkiye, grup liderliğini sürdürmekte. Gruptaki son 2 maçında >Kasım ayında Kayseri'de Galler'i ağırlayacak ve ardından da Karadağ'a konuk olacak.

Montella yönetimindeki A Milli Takım, yükselişine devam ederken, uluslararası arenada yeniden söz sahibi olma yolunda ilerliyor.

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