A Milli Futbol Takımı'nda Ahmed Kutucu Kadrodan Çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı'nda Ahmed Kutucu Aday Kadrodan Çıkarıldı

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ve Karadağ ile mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı'nda önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Ahmed Kutucu'nun aday kadrodan çıkarıldığı duyuruldu.

Sakatlık Nedeniyle Kadrodan Çıkarıldı

Sol arka adalesindeki gerilme ve ödem nedeniyle tedavi sürecine alınan Ahmed Kutucu, yarın Kayseri'de Galler, 19 Kasım Salı günü ise deplasmanda Karadağ ile oynanacak karşılaşmalarda forma giyemeyecek. Takım için kritik öneme sahip olan bu karşılaşmalarda, Kutucu'nun yokluğu teknik ekip tarafından büyük bir eksiklik olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.