A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan Deplasmanındaki Notları

A Milli Futbol Takımı'ndan Macaristan Maçına Dair Önemli Notlar

UEFA Uluslar Ligi play-off rövanş maçında Macaristan ile karşılaşan A Milli Futbol Takımımız, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde sahaya çıktı. Montella, İstanbul'daki ilk maça göre ilk 11'de 3 değişiklik yaparak takımını oluşturdu.

İlk 11'de Değişiklikler

İtalyan teknik adam, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Kaan Ayhan, cezalı Orkun Kökçü ve Barış Alper Yılmaz yerine Mert Müldür, İsmail Yüksek ve Arda Güler'e forma verdi. Ay-yıldızlı ekip, sahaya Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu ilk 11'iyle sürdü.

Rayyan Baniya İlk Kez Kadroda

Ay-yıldızlı takımda, ikinci kez aday kadroda yer alan Rayyan Baniya, bu maçta ilk kez kadroda bulundurdu. Yedekler arasında yer alan Baniya, Macaristan mücadelesinde şans verilmesi halinde A Milli Takım forması giyecek.

Baniya, 2023 yılında Türkiye'nin Letonya ve Macaristan ile oynadığı maçlar öncesinde sakatlanan Ozan Kabak'ın yerine aday kadroya dahil edilmişti, ancak önceki maç kadrolarında yer alamamıştı.

Bakan Bak ve TFF Temsilcileri Karşılaşmayı İzledi

Macaristan ile Budapeşte'deki karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden takip etti. Bakan Bak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte mücadeleyi izledi.

Macar Taraftarından Çirkin Davranış

Karşılaşma öncesinde Türk Milli Marşı okunurken, Macar taraftarlardan ıslık sesleri yükseldi. Puskas Arena'da İstiklal Marşı boyunca bu ıslık sesleri devam etti.

Türk Taraftarlar Takımın Yanındaydı

A Milli Futbol Takımı, Macaristan ile oynadığı mücadelesinde Türk taraftarlar tarafından yalnız bırakılmadı. Ay-yıldızlı taraftarlar, 67 bin seyirci kapasitesine sahip Puskas Arena'da kendilerine ayrılan yeri tamamen doldurdu.

Not olarak, bu karşılaşmanın Macaristan'ın 1001. resmi maçı olarak kayıtlara geçtiğini belirtmek gerekir.