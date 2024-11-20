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A Milli Futbol Takımı'nın Play-off'taki Muhtemel Rakipleri Belli Oldu

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi için play-off'ta İskoçya, Belçika, Macaristan ya da Sırbistan ile karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 11:21
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 11:21
A Milli Futbol Takımı'nın Play-off'taki Muhtemel Rakipleri Belli Oldu

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselmek için play-off aşamasında zorlu rakiplerle karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekip, 22 Kasım Cuma günü gerçekleştirilecek kura çekimi sonrası İskoçya, Belçika, Macaristan veya Sırbistan ile rakip olma ihtimalini taşıyor. Çift maç eleme usulüne göre yapılacak olan mücadelelerin ilk ayağı 20 Mart tarihinde, rövanşı ise 23 Mart’ta oynanacak.

İskoçya'nın Durumu

A Milli Takım'ın potansiyel rakipleri arasında en fazla puanı İskoçya topladı. İskoçya, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup’ta Portekiz, Hırvatistan ve Polonya ile mücadele etti. Takım, 6 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 7 puan topladı. Bu süreçte 7 gol atıp, 8 gol kalesinde gördü.

Belçika'nın Performansı

Belçika, A Ligi 2. Grup’ta Fransa, İtalya ve İsrail ile karşılaştı. Grupta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi pozisyonuyla 6 gol atarken, kalesinde 9 gol gördü. Belçika'nın tek galibiyeti İsrail karşısında 3-1'lik sonuçla geldi.

Macaristan'ın Sonuçları

Macaristan, A Ligi 3. Grup’ta Almanya, Hollanda ve Bosna Hersek ile yer aldı. Macar ekip, 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle 4 gol atıp, 11 gol yedi. Takım, grubun açılış maçında Almanya'ya 5-0 mağlup olarak ağır bir başlangıç yaptı.

Sırbistan'ın Elde Ettiği Sonuçlar

Sırbistan, A Ligi 4. Grup’ta İspanya, Danimarka ve İsviçre ile karşılaştı. 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 3 gol atıp, 6 gol kalesinde gördü. Son maçında, Danimarka ile golsüz berabere kalarak grubu 3. sırada tamamladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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